18 февраля 2025

В Нижневартовске неизвестный выстрелил в пассажирский автобус

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы сообщают о стрельбе по автобусу в Нижневартовске
Очевидцы сообщают о стрельбе по автобусу в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) по словам очевидцев был обстрелян городской автобус. Полиция устанавливает причины инцидента.

«Поступил сигнал, что на автобусе повреждены стекла. Сотрудники полиции работают на месте, предстоит выяснить, действительно ли по автобусу стреляли», — сообщили агентству в полиции.

На участке между улицами Ленина и Омской было перекрыто движение. Очевидцы сообщают о стрельбе по автобусу, однако соответствует ли это действительности — покажут результаты проверки.

«На месте работает полиция, нашли пулю. Стреляли со стороны здания. Пострадавших нет. ДТП с легковым автомобилем было по ходу следования маршрута. Аварии и ДТП с автобусов по предварительной информации нет. Автобус будет направлен на ремонт и замену стекла», — сообщил URA.RU источник, знакомый с ходом расследования ЧП.

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В Нижневартовске (ХМАО) по словам очевидцев был обстрелян городской автобус. Полиция устанавливает причины инцидента. «Поступил сигнал, что на автобусе повреждены стекла. Сотрудники полиции работают на месте, предстоит выяснить, действительно ли по автобусу стреляли», — сообщили агентству в полиции. На участке между улицами Ленина и Омской было перекрыто движение. Очевидцы сообщают о стрельбе по автобусу, однако соответствует ли это действительности — покажут результаты проверки. «На месте работает полиция, нашли пулю. Стреляли со стороны здания. Пострадавших нет. ДТП с легковым автомобилем было по ходу следования маршрута. Аварии и ДТП с автобусов по предварительной информации нет. Автобус будет направлен на ремонт и замену стекла», — сообщил URA.RU источник, знакомый с ходом расследования ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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