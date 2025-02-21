В Перми эвакуировали школу из-за анонимного сообщения

В Перми прошла эвакуация учителей и учеников Открытой школы, которая находится на улице Баумана, 5. Людей вывели из здания после анонимного сообщения, которое поступило на электронную почту учебного заведения, об этом рассказали в telegram-канале пресс-службы краевого министерства территориальной безопасности.
«21 февраля 2025 года на электронную почту Открытой школы (г. Пермь, ул. Баумана, 5) поступило анонимное сообщение о минировании. Руководителем учебного заведения предприняты все необходимые меры безопасности», — сказано в сообщении.
Уточняется, что сотрудники полиции проверили помещение школы. Угрозы для жизни и здоровья учеников и сотрудников нет.
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