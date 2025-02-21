В Перми эвакуировали школу из-за анонимного сообщения

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Здание школы проверили сотрудники полиции
Здание школы проверили сотрудники полиции Фото:

В Перми прошла эвакуация учителей и учеников Открытой школы, которая находится на улице Баумана, 5. Людей вывели из здания после анонимного сообщения, которое поступило на электронную почту учебного заведения, об этом рассказали в telegram-канале пресс-службы краевого министерства территориальной безопасности.

«21 февраля 2025 года на электронную почту Открытой школы (г. Пермь, ул. Баумана, 5) поступило анонимное сообщение о минировании. Руководителем учебного заведения предприняты все необходимые меры безопасности», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сотрудники полиции проверили помещение школы. Угрозы для жизни и здоровья учеников и сотрудников нет.

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В Перми прошла эвакуация учителей и учеников Открытой школы, которая находится на улице Баумана, 5. Людей вывели из здания после анонимного сообщения, которое поступило на электронную почту учебного заведения, об этом рассказали в telegram-канале пресс-службы краевого министерства территориальной безопасности. «21 февраля 2025 года на электронную почту Открытой школы (г. Пермь, ул. Баумана, 5) поступило анонимное сообщение о минировании. Руководителем учебного заведения предприняты все необходимые меры безопасности», — сказано в сообщении. Уточняется, что сотрудники полиции проверили помещение школы. Угрозы для жизни и здоровья учеников и сотрудников нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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