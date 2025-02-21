В Челябинске сотрудницы ГАИ поздравили мужчин с предстоящим Днем защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.
«Сегодня сотрудники ГАИ с представителями автошколы и радиостанции поздравили водителей-мужчин с предстоящим праздником. Инспекторы останавливали проезжающих автомобилистов, чтобы вручить им памятные подарки», — уточнили в пресс-службе ГАИ.
В пресс-службе регионального ведомства добавили, что девушки в погонах напомнили водителям о том, как важно соблюдать правила и пожелали им безопасной дороги и счастливого пути. Водители улыбались и благодарили, обещая быть предельно внимательными и вежливыми на дорогах.
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