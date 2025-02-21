Сотрудницы ГАИ останавливали челябинцев и вручали подарки. Видео

Сотрудницы ГАИ поздравили челябинцев с Днем защитника Отечества
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Девушки в погонах останавливали водителей и поздравляли с наступающим праздником
Девушки в погонах останавливали водителей и поздравляли с наступающим праздником Фото:

В Челябинске сотрудницы ГАИ поздравили мужчин с предстоящим Днем защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

 «Сегодня сотрудники ГАИ с представителями автошколы и радиостанции поздравили водителей-мужчин с предстоящим праздником. Инспекторы останавливали проезжающих автомобилистов, чтобы вручить им памятные подарки», — уточнили в пресс-службе ГАИ.

В пресс-службе регионального ведомства добавили, что девушки в погонах напомнили водителям о том, как важно соблюдать правила и пожелали им безопасной дороги и счастливого пути. Водители улыбались и благодарили, обещая быть предельно внимательными и вежливыми на дорогах.

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В Челябинске сотрудницы ГАИ поздравили мужчин с предстоящим Днем защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.  «Сегодня сотрудники ГАИ с представителями автошколы и радиостанции поздравили водителей-мужчин с предстоящим праздником. Инспекторы останавливали проезжающих автомобилистов, чтобы вручить им памятные подарки», — уточнили в пресс-службе ГАИ. В пресс-службе регионального ведомства добавили, что девушки в погонах напомнили водителям о том, как важно соблюдать правила и пожелали им безопасной дороги и счастливого пути. Водители улыбались и благодарили, обещая быть предельно внимательными и вежливыми на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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