Журналисты Илья Азар и Жанна Агалакова признаны иноагентами

Автор «Ленты.ру» Илья Азар и бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова признаны Минюстом РФ иностранными агентами. Первого обвиняют в публикации недостоверных сведений и создании негативного образа ВС РФ, а вторую в том же самом, а также в распространении информации от иноагентов и участии в мероприятиях, организованных иностранными СМИ.
«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ж.Л. Агалакова, И.В. Азар», — отмечается на официальном сайте ведомства. Также список пополнили колумнист Елизавета Александрова-Зорина, украинский артист Антон Лирник и блогер Рустем Адагамов.
Журналисты Агалакова и Азар были признаны участниками распространения недостоверной информации и материалов, связанных с действиями органов публичной власти РФ и спецоперации на Украине. Оба журналиста также обвиняются во взаимодействии с иностранными агентами и организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Оба журналиста проживают за пределами России.
Агалакова работала на Первом канале с 1999 года. Телеведущая ушла с российского телевидения в марте 2022 года. Журналист Илья Азар, помимо работы в «Ленте.ру», ранее также трудился в «Новой газете».
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