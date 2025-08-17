Поезда дальнего следования задерживаются

Четырнадцать поездов дальнего следования задерживаются на участке Воронеж — Ростов-на-Дону после падения обломков беспилотного летательного аппарата на железнодорожной станции Лиски в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК,, «дочка» РЖД).
«В настоящее время в связи с происшествием (падением обломков БПЛА) на станции Лиски в Воронежской области в пути задерживаются 14 поездов АО „ФПК“», — сообщили представители ФПК. Как отмечается в telegram-канале компании отставание от графика идет на срок до 2,5 часов.
По информации ФПК, происшествие затронуло поезда, следующие в Москву, Санкт-Петербург, на черноморские курорты и другие города России. Среди задержанных — поезда №20 Москва — Ростов, №542 Москва — Адлер, №155 Анапа — Москва, №479 Сухум — Санкт-Петербург и другие.
На данный момент сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам необходимую помощь, а железнодорожники принимают меры для сокращения времени задержки. Информация о возобновлении движения и точных сроках устранения последствий происшествия пока неизвестна.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на регион. По его словам, за ночь на 17 в регионе уничтожено около пяти беспилотников. При этом в результате атаки БПЛА получил ранение монтер пути железнодорожной станции, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.