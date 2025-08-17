Прилепин заявил, что Украина опасна для РФ, даже если ее нет в НАТО

Внеблоковый статус Украины не гарантирует безопасности России. Об этом заявил подполковник, писатель и общественный деятель Захар Прилепин.
«В том виде, в котором Украина сейчас находится [вне НАТО], она представляет опасность. Она обстреливает Россию. И то, что она не вступает в НАТО, не отменяет ничего», — заявил Прилепин. Его слова передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал заявление главы США Дональда Трампа, что Киев не войдут в состав альянса.
Эксперт также предположил, что во время саммита в Анкоридже президент России Владимир Путин обсуждал с американским лидером альтернативные пути обеспечения безопасности для России и Украины. По мнению Прилепина, заявление о невозможности вступления Украины в НАТО было сделано скорее для общественности, а не как отражение реальных договоренностей между сторонами.
Переговоры России и США состоялись 15 августа на Аляске. Главный их итог — был запущен процесс урегулирования на уровне лидеров стран. После беседы с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп созвонился с Украиной и другими европейскими странами, чтобы обсудить итоги переговоров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.