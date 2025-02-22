Белоусов вручил бойцам медали «Золотая Звезда» и сделал важное заявление. Видео

Белоусов: для России наступил решающий момент в противостоянии с Западом
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Белоусов наградил отличившихся российских военных
Белоусов наградил отличившихся российских военных Фото:

Для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Белоусов, вручая медали «Золотая Звезда» военнослужащим, которые проявили героизм при исполнении воинского долга на фронте. Белоусов заявил, что Россия верит в возможности каждого военного ВС РФ решать сложные задачи. 

«Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны. Мы верим в вас и вашу готовность решать самые сложные задачи», — заявил Белоусов. Его слова передали URA.RU из Минобороны. 

Министр обороны РФ обратился с поздравлениями к военнослужащим в преддверии Дня защитника Отечества. Он пожелал им здоровья, бодрости духа, верных товарищей и успехов в выполнении воинских обязанностей. А также отметил, что поступки награжденных бойцов являются примером для молодежи. После этого Андрей Белоусов провел собрание с военнослужащими. Основное внимание в ходе мероприятия было уделено улучшению условий социальной инфраструктуры на территориях военных гарнизонов и местах постоянного размещения войск. Также на встрече обсуждались предложения по оптимизации системы материального стимулирования военнослужащих за выполнение задач по уничтожению критически значимых объектов противника.

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Для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Белоусов, вручая медали «Золотая Звезда» военнослужащим, которые проявили героизм при исполнении воинского долга на фронте. Белоусов заявил, что Россия верит в возможности каждого военного ВС РФ решать сложные задачи.  «Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны. Мы верим в вас и вашу готовность решать самые сложные задачи», — заявил Белоусов. Его слова передали URA.RU из Минобороны.  Министр обороны РФ обратился с поздравлениями к военнослужащим в преддверии Дня защитника Отечества. Он пожелал им здоровья, бодрости духа, верных товарищей и успехов в выполнении воинских обязанностей. А также отметил, что поступки награжденных бойцов являются примером для молодежи. После этого Андрей Белоусов провел собрание с военнослужащими. Основное внимание в ходе мероприятия было уделено улучшению условий социальной инфраструктуры на территориях военных гарнизонов и местах постоянного размещения войск. Также на встрече обсуждались предложения по оптимизации системы материального стимулирования военнослужащих за выполнение задач по уничтожению критически значимых объектов противника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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