22 февраля 2025
21 февраля 2025

Неженский праздник: за что жители ХМАО благодарят омбудсмена Стребкову в ее юбилей

Югорский омбудсмен Наталья Стребкова 23 февраля отмечает день рождения
© Служба новостей «URA.RU»
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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова родилась 23 февраля
Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова родилась 23 февраля Фото:

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова 23 февраля отмечает юбилей. Журналисты URA.RU собрали поздравления бойцов, общественников и самых обычных жителей округа, которым она когда-либо помогла.

«Мы ее называем матушкой, потому что она для нашего подразделения стала ближе родной матери — такую колоссальную работу Наталье Васильевне пришлось проделать, чтобы помочь нашим бойцам», — поделились фронтовики. Одно из подразделений, где служат югорчане, посвятило омбудсмену стихотворение.

Первый командир именного батальона «Югра», депутат Дмитрий Аксенов присоединился к поздравлениям. «Наталья Васильевна — это тот человек, который незримо с нами каждый день. Я благодарю судьбу, которая нас с ней связала. В этот день хочу пожелать ей, чтобы в сердце сохранялся дух наших воинов. Мы вместе приближаем нашу Великую Победу!» — поделился Аксенов.

Жена мобилизованного из Нижневартовска Ольга вспоминает о помощи омбудсмена. «В 2022 году у многих была такая проблема — алименты не приходили, была проблема с картой из-за блокировки приставов. А муж уже ушел на СВО, связи с ним почти не было. Буквально на следующий же день после обращения сумму разблокировали, и мы с детьми смогли наконец-то выдохнуть. Я даже сначала не поверила. Пользуясь случаем, благодарю от всего сердца и поздравляю с юбилеем!» — прокомментировала вартовчанка.

Омбудсмен не оставалась в стороне, видя несправедливость. Стребкова нередко обращалась в суд с требованиями обязать чиновников сделать что-то, выступая на стороне жителей. Одним из самых резонансных был иск против властей ее родного Лангепаса. Суд вынес решение обязать власти построить долгожданную дорогу в микрорайоне, где ИЖС получили многодетные. «Ваши земляки из Лангепаса, в том числе жители 4а микрорайона, выражают огромную благодарность за Вашу работу. В день рождения хотелось бы пожелать крепкого сибирского здоровья и долгих лет жизни! Всегда ждём Вас в гости!» — передают активисты.

Вместо празднования прошлого юбилея омбудсмену пришлось экстренно решать проблему дольщиков. В аппарате уполномоченного говорят, что в этом году 23 февраля оказалось гораздо спокойнее.  Сама омбудсмен поделилась с журналистами, что отмечает скромно — в кругу семьи с детьми и внуками.

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова 23 февраля отмечает юбилей. Журналисты URA.RU собрали поздравления бойцов, общественников и самых обычных жителей округа, которым она когда-либо помогла. «Мы ее называем матушкой, потому что она для нашего подразделения стала ближе родной матери — такую колоссальную работу Наталье Васильевне пришлось проделать, чтобы помочь нашим бойцам», — поделились фронтовики. Одно из подразделений, где служат югорчане, посвятило омбудсмену стихотворение. Первый командир именного батальона «Югра», депутат Дмитрий Аксенов присоединился к поздравлениям. «Наталья Васильевна — это тот человек, который незримо с нами каждый день. Я благодарю судьбу, которая нас с ней связала. В этот день хочу пожелать ей, чтобы в сердце сохранялся дух наших воинов. Мы вместе приближаем нашу Великую Победу!» — поделился Аксенов. Жена мобилизованного из Нижневартовска Ольга вспоминает о помощи омбудсмена. «В 2022 году у многих была такая проблема — алименты не приходили, была проблема с картой из-за блокировки приставов. А муж уже ушел на СВО, связи с ним почти не было. Буквально на следующий же день после обращения сумму разблокировали, и мы с детьми смогли наконец-то выдохнуть. Я даже сначала не поверила. Пользуясь случаем, благодарю от всего сердца и поздравляю с юбилеем!» — прокомментировала вартовчанка. Омбудсмен не оставалась в стороне, видя несправедливость. Стребкова нередко обращалась в суд с требованиями обязать чиновников сделать что-то, выступая на стороне жителей. Одним из самых резонансных был иск против властей ее родного Лангепаса. Суд вынес решение обязать власти построить долгожданную дорогу в микрорайоне, где ИЖС получили многодетные. «Ваши земляки из Лангепаса, в том числе жители 4а микрорайона, выражают огромную благодарность за Вашу работу. В день рождения хотелось бы пожелать крепкого сибирского здоровья и долгих лет жизни! Всегда ждём Вас в гости!» — передают активисты. Вместо празднования прошлого юбилея омбудсмену пришлось экстренно решать проблему дольщиков. В аппарате уполномоченного говорят, что в этом году 23 февраля оказалось гораздо спокойнее.  Сама омбудсмен поделилась с журналистами, что отмечает скромно — в кругу семьи с детьми и внуками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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