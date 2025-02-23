23 февраля 2025
22 февраля 2025

В Челябинске продают самую маленькую комнату за 600 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске продают одну пятнадцатую доли в квартире
В Челябинске продают одну пятнадцатую доли в квартире Фото:

В Челябинске выставили на продажу комнату площадью шесть квадратных метров. Продавец назначил за нее цену в 600 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте «Авито».

«Комната шесть квадратных метров на улице 250-летия Челябинска. Квартира чистая, уютная. Транспорт, магазины — все в доступности одной минуты. Возможен небольшой торг», — пишет автор предложения.

Продавец уточняет, что продается 1/15 доли в четырехкомнатной квартире. Новый владелец фактически будет жить в комнате площадью 12 квадратных метров, уверяет собственник.

Как ранее писало URA.RU, в Челябинске продают жилой дом за 250 тысяч рублей. Его площадь составляет 14 квадратных метров, а находится он на территории садового некоммерческого товарищества. Главное преимущество строения — возможность оформить прописку.

Новому владельцу достанется шесть квадратных метров в четырехкомнатной квартире
Новому владельцу достанется шесть квадратных метров в четырехкомнатной квартире
Фото:

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В Челябинске выставили на продажу комнату площадью шесть квадратных метров. Продавец назначил за нее цену в 600 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте «Авито». «Комната шесть квадратных метров на улице 250-летия Челябинска. Квартира чистая, уютная. Транспорт, магазины — все в доступности одной минуты. Возможен небольшой торг», — пишет автор предложения. Продавец уточняет, что продается 1/15 доли в четырехкомнатной квартире. Новый владелец фактически будет жить в комнате площадью 12 квадратных метров, уверяет собственник. Как ранее писало URA.RU, в Челябинске продают жилой дом за 250 тысяч рублей. Его площадь составляет 14 квадратных метров, а находится он на территории садового некоммерческого товарищества. Главное преимущество строения — возможность оформить прописку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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