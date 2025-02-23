В Челябинске выставили на продажу комнату площадью шесть квадратных метров. Продавец назначил за нее цену в 600 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте «Авито».
«Комната шесть квадратных метров на улице 250-летия Челябинска. Квартира чистая, уютная. Транспорт, магазины — все в доступности одной минуты. Возможен небольшой торг», — пишет автор предложения.
Продавец уточняет, что продается 1/15 доли в четырехкомнатной квартире. Новый владелец фактически будет жить в комнате площадью 12 квадратных метров, уверяет собственник.
Как ранее писало URA.RU, в Челябинске продают жилой дом за 250 тысяч рублей. Его площадь составляет 14 квадратных метров, а находится он на территории садового некоммерческого товарищества. Главное преимущество строения — возможность оформить прописку.
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