Банк России изменил правила в использовании замороженных активов

Центральный банк России обновил правила резервирования для заблокированных активов, выводимых с баланса банков. Если в течение двух лет не удастся провести взаимозачет, банкам придется досоздать резервы. Об этом рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
«Как мы видим целеполагание закона, который позволяет банкам выделять заблокированные активы? Это способ создать независимую компанию, с которой иностранные кредиторы могли бы взаимодействовать для урегулирования и взаимного зачета заблокированных активов и обязательств», — заявил Данилов в интервью «Интерфаксу». Он подчеркнул, что общение с банками, находящимися под санкциями, отсутствует в связи с этим вопросом, поскольку законодательство запрещает взаимодействие с организациями, включенными в список SDN.
Закон №292-ФЗ предоставляет банкам возможность до конца 2026 года учредить отдельное юридическое лицо, на которое можно перевести активы и обязательства, замороженные из-за санкций. Перечень передаваемых объектов должен получить одобрение ЦБ. Регулятор выступает против использования этого механизма исключительно для уменьшения резервов, поэтому ужесточил правила их формирования: если в течение двух лет взаимозачет не будет выполнен, банкам придется создать резервы, как если бы активы оставались у них на балансе. По словам Данилова, такие меры направлены на то, чтобы побуждать банки применять выделение активов для реального неттинга, а не для сокращения резервных затрат.
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