Жерар Депардье стал фигурантом нового дела во Франции

Французский актер Жерар Депардье стал фигурантом нового дела о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами и отмывании денег. По данным источника, близкого к расследованию, Депардье также подозревается в создании фиктивного места жительства в Бельгии для уклонения от налогов.
«Жерар Депардье с февраля 2024 года является объектом расследования налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег. Он подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года», — передает издание Barron's. Однако актер отрицает обвинения в свой адрес и не признает свою вину.
В рамках данного расследования, которое ведет Национальная финансовая прокуратура Франции, уже проведены обыски в нескольких локациях, включая Париж, Мэн и Луару, а также в Бельгии. Кроме того, Депардье уже является фигурантом нескольких дел по обвинениям в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. Слушания по двум жалобам от членов съемочной группы фильма «Зеленые ставни» пройдут в марте.
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