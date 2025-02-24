Трассу Екатеринбург — Тюмень перекроют из-за ремонта ям

В Свердловской области перекроют отрезки трассы Екатеринбург — Тюмень на 86 и 89 километре 25 февраля. Причиной ограничений станут работы по ремонту ям, сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».
«Р-351 Екатеринбург — Тюмень: возле города Богданович (86, 89 километры) с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные работы по ямочному ремонту. Организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.
Дорожники попросили водителей отнестись с пониманием к ситуации и запланировать свой путь заранее. Уточнить актуальную информацию по состоянию ремонта можно по телефону 8-800-200-63-06.
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