24 февраля 2025

Трассу Екатеринбург — Тюмень перекроют из-за ремонта ям

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе организуют реверсивное движение
На трассе организуют реверсивное движение Фото:

В Свердловской области перекроют отрезки трассы Екатеринбург — Тюмень на 86 и 89 километре 25 февраля. Причиной ограничений станут работы по ремонту ям, сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».

«Р-351 Екатеринбург — Тюмень: возле города Богданович (86, 89 километры) с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные работы по ямочному ремонту. Организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.

Дорожники попросили водителей отнестись с пониманием к ситуации и запланировать свой путь заранее. Уточнить актуальную информацию по состоянию ремонта можно по телефону 8-800-200-63-06.

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В Свердловской области перекроют отрезки трассы Екатеринбург — Тюмень на 86 и 89 километре 25 февраля. Причиной ограничений станут работы по ремонту ям, сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор». «Р-351 Екатеринбург — Тюмень: возле города Богданович (86, 89 километры) с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные работы по ямочному ремонту. Организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении. Дорожники попросили водителей отнестись с пониманием к ситуации и запланировать свой путь заранее. Уточнить актуальную информацию по состоянию ремонта можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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