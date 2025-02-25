Ленинградская область привлечет себе 500 квалифицированных специалистов

Ленинградская область объявила о запуске программы по привлечению высококвалифицированных специалистов из других регионов России. Информацией поделилась начальник отдела специальных программ и трудоустройства Алиса Давыдова на пресс-конференции в ТАСС.
«На сегодняшний день популярная программа поддержки в Российской Федерации — программа повышения мобильности трудовых регионов. Мы как регион зашли в эту программу в прошлом году, и в этом году нам федеральный центр выделил денежные средства на ее реализацию. <…> По программе мобильности мы в среднесрочной перспективе планируем привлечь 500 человек к нам в регион из других субъектов Российской Федерации», — рассказала Алиса Давыдова.
Среди привлекаемых кадров особое внимание уделяется инженерам, лаборантам химического производства, мастерам технологического оборудования и электромонтерам линейного оборудования. Для стимулирования переезда специалистов предусмотрены значительные финансовые меры поддержки. Каждый работник, принимающий участие в программе, может рассчитывать на единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Работодатели, в свою очередь, обязуются обеспечить дополнительные 75 тысяч рублей на адаптацию и интеграцию каждого сотрудника.
Особое внимание в рамках программы уделяется Кингисеппскому району, где наблюдается высокая потребность в квалифицированных кадрах из-за строительства крупных инвестиционных объектов. Предполагается, что в ближайшие годы этот район станет одним из ключевых центров промышленного развития Ленинградской области.
Программа не только способствует улучшению ситуации с занятостью в Ленинградской области, но и вносит значительный вклад в экономическое развитие региона. Привлечение высококвалифицированных специалистов позволит ускорить реализацию многих индустриальных проектов, повысив тем самым общий уровень производительности и инновационной активности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.