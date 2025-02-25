25 февраля 2025

ХМАО вошел в пятерку лучших регионов России по цифровизации ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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За первые два месяца 2025 года план по цифровизации ЖКХ в Югре выполнен на 80%
За первые два месяца 2025 года план по цифровизации ЖКХ в Югре выполнен на 80% Фото:

ХМАО занял четвертую строчку в рейтинге регионов России по цифровизации в области ЖКХ. За 2024 год приложением «Госуслуги.Дом» начали пользоваться 150 тысяч югорчан, сообщили в региональном департаменте энергетики и ЖКХ.

«Югра в ТОП-5 по цифровизации в области ЖКХ (четвертое место — прим. URA.RU)… Приложением начали пользоваться более 150 тысяч югорчан», — написано в группе ведомства VK.

Также в пятерку вошел Ямал — он занял третье место. На 2025 год план по цифровизации в Югре увеличен на 30%. При этом, к концу февраля его выполнение составляет уже 80%.

В Югре управляющие компании и ресурсники взяли в привычку списывать пени должникам в честь значимых событий. Чаще это происходит в канун нового года, но и 23 февраля и 8 марта не стали исключением.

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ХМАО занял четвертую строчку в рейтинге регионов России по цифровизации в области ЖКХ. За 2024 год приложением «Госуслуги.Дом» начали пользоваться 150 тысяч югорчан, сообщили в региональном департаменте энергетики и ЖКХ. «Югра в ТОП-5 по цифровизации в области ЖКХ (четвертое место — прим. URA.RU)… Приложением начали пользоваться более 150 тысяч югорчан», — написано в группе ведомства VK. Также в пятерку вошел Ямал — он занял третье место. На 2025 год план по цифровизации в Югре увеличен на 30%. При этом, к концу февраля его выполнение составляет уже 80%. В Югре управляющие компании и ресурсники взяли в привычку списывать пени должникам в честь значимых событий. Чаще это происходит в канун нового года, но и 23 февраля и 8 марта не стали исключением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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