ХМАО вошел в пятерку лучших регионов России по цифровизации ЖКХ

ХМАО занял четвертую строчку в рейтинге регионов России по цифровизации в области ЖКХ. За 2024 год приложением «Госуслуги.Дом» начали пользоваться 150 тысяч югорчан, сообщили в региональном департаменте энергетики и ЖКХ.
«Югра в ТОП-5 по цифровизации в области ЖКХ (четвертое место — прим. URA.RU)… Приложением начали пользоваться более 150 тысяч югорчан», — написано в группе ведомства VK.
Также в пятерку вошел Ямал — он занял третье место. На 2025 год план по цифровизации в Югре увеличен на 30%. При этом, к концу февраля его выполнение составляет уже 80%.
В Югре управляющие компании и ресурсники взяли в привычку списывать пени должникам в честь значимых событий. Чаще это происходит в канун нового года, но и 23 февраля и 8 марта не стали исключением.
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