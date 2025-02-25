25 февраля 2025

В ХМАО на несколько часов задержали самолеты до Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Задерживается два авиарейса из Нижневартовска
Задерживается два авиарейса из Нижневартовска Фото:

Из Нижневартовска в Сочи задерживается вылет двух авиарейсов на несколько часов. Об этом сообщается на сайте аэропорта Нижневартовска.

«Вылет авиарейса до Сочи, запланированный на 6:55, задержан до 11:35. Второй рейс до Сочи также задержан более чем на четыре часа», — сообщается на табло.

Задержка связана с поздним прибытием самолетов из Сочи. На данный момент они еще не вылетели из города.

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Из Нижневартовска в Сочи задерживается вылет двух авиарейсов на несколько часов. Об этом сообщается на сайте аэропорта Нижневартовска. «Вылет авиарейса до Сочи, запланированный на 6:55, задержан до 11:35. Второй рейс до Сочи также задержан более чем на четыре часа», — сообщается на табло. Задержка связана с поздним прибытием самолетов из Сочи. На данный момент они еще не вылетели из города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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