В ХМАО на несколько часов задержали самолеты до Сочи

Задерживается два авиарейса из Нижневартовска
Из Нижневартовска в Сочи задерживается вылет двух авиарейсов на несколько часов. Об этом сообщается на сайте аэропорта Нижневартовска.
«Вылет авиарейса до Сочи, запланированный на 6:55, задержан до 11:35. Второй рейс до Сочи также задержан более чем на четыре часа», — сообщается на табло.
Задержка связана с поздним прибытием самолетов из Сочи. На данный момент они еще не вылетели из города.
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