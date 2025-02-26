В Екатеринбурге педофил заплатил восьмикласснику за секс

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Микрорайон Ухм в Тюмени. Тюмень , двор, школьник, подросток, дворы, район ухм
Школьник согласился на предложение незнакомца за деньги (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ищут мужчину, который подозревается в развращении 15-летнего школьника. Незнакомец заплатил подростку за сексуальные утехи, рассказал URA.RU источник.

«Они познакомились на сайте знакомств, и мужчина предложил оказать ему оральные ласки за 12 тысяч рублей. Восьмиклассник согласился. Он приехал в квартиру на указанный адрес на проспекте Космонавтов. Его встретил хозяин и совершил развратные действия», — объяснил собеседник агентства.

Сейчас подозреваемого ищут. На вид ему около 47 лет, он плотного телосложения, рост 175 сантиметров, светло-русые волосы. В пресс-службе свердловского СУ СКР от комментария отказались. Пока проводится проверка.

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В Екатеринбурге ищут мужчину, который подозревается в развращении 15-летнего школьника. Незнакомец заплатил подростку за сексуальные утехи, рассказал URA.RU источник. «Они познакомились на сайте знакомств, и мужчина предложил оказать ему оральные ласки за 12 тысяч рублей. Восьмиклассник согласился. Он приехал в квартиру на указанный адрес на проспекте Космонавтов. Его встретил хозяин и совершил развратные действия», — объяснил собеседник агентства. Сейчас подозреваемого ищут. На вид ему около 47 лет, он плотного телосложения, рост 175 сантиметров, светло-русые волосы. В пресс-службе свердловского СУ СКР от комментария отказались. Пока проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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