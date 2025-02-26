Екатеринбурженки устроили имитацию оргии прямо в самолете из Таиланда

По прибытии судна шумных пассажиров встретила полиция Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Три девушки, летевшие после отпуска из Паттайи в Екатеринбург, устроили имитацию оргии с попутчиком прямо на борту самолета. Поддерживали они свое настроение алкоголем из Duty Free, а когда оно закончилось, то купили новое. После жалобы экипажу командир судна выписал предупреждения шумным отдыхавшим, но их это не остановило. Информация об этом появилась в Telegram.

«Девичник случился на рейсе Azur Air ZF-2838. Трое пассажирок, решивших отпраздновать окончание отпуска, после отключения табло „пристегните ремни“ заняли свободные места на 11-м ряду и открыли алкоголь из Duty Free. После пары замечаний бортпроводников веселая компания пополнилась мужчиной и переместилась на другие кресла», — передает telegram-канал «Авиаторщина».

Предупреждения, которые им выписал командир судна, они смяли и метнули в стюардов. Затем последовало шоу для взрослых на глазах у попутчиков. Спокойствие наступило только за два часа до посадки — девушки уснули. По прибытии в Кольцово всех четверых уже ожидала полиция.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Ответ будет опубликован, как только поступит.