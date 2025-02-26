Лавров заявил о новой встрече РФ и США

В Стамбуле 27 февраля состоится новая встреча между Россией и США, посвященная вопросам, связанным с работой посольств обеих стран. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«РФ и США 27 февраля проведут в Стамбуле встречу», — заявил Лавров в эфире «России 24». Он добавил, что мероприятие будет посвящено вопросам работы посольств двух стран.
Восстановление посольств стало одной из ключевых договоренностей, достигнутых российской и американской делегациями на первой встрече. Она прошла в Саудовской Аравии 18 февраля.
Российские и американские делегации 18 февраля провели важные переговоры в Саудовской Аравии, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что был серьезный разговор по различным вопросам, хотя сближения между странами пока не наблюдается. Ушаков подчеркнул, что стороны договорились учитывать взаимные интересы и что переговоры прошли успешно.
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