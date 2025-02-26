В доме престарелых в Комсомольске-на-Амуре аниматор в костюме Бабы Яги устроил стриптиз. Согласно сообщениям в социальных сетях, этот инцидент произошел во время празднования Дня защитника Отечества. Видео с мероприятия быстро стало вирусным.
«Стриптиз Бабы Яги в доме престарелых возмутил жителей Комсомольска-на-Амуре», — сообщил telegram-канал Amur Mash. Шоу сказочной злодейки оказалось в центре внимания, Баба Яга в разгаре выступления осталась без одежды, в одном поролоне.
Некоторые жители города были настолько возмущены происходящим, что обратились с жалобой к губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину. Тем временем директор учреждения все отрицает.
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