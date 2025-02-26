В Хабаровском крае Баба Яга станцевала стриптиз в доме престарелых. Видео

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В Хабаровском Крае Баба Яга выступила в доме престарелых со стриптизом
В Хабаровском Крае Баба Яга выступила в доме престарелых со стриптизом Фото:

В доме престарелых в Комсомольске-на-Амуре аниматор в костюме Бабы Яги устроил стриптиз. Согласно сообщениям в социальных сетях, этот инцидент произошел во время празднования Дня защитника Отечества. Видео с мероприятия быстро стало вирусным.

«Стриптиз Бабы Яги в доме престарелых возмутил жителей Комсомольска-на-Амуре», — сообщил telegram-канал Amur Mash. Шоу сказочной злодейки оказалось в центре внимания, Баба Яга в разгаре выступления осталась без одежды, в одном поролоне.

Некоторые жители города были настолько возмущены происходящим, что обратились с жалобой к губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину. Тем временем директор учреждения все отрицает.

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В доме престарелых в Комсомольске-на-Амуре аниматор в костюме Бабы Яги устроил стриптиз. Согласно сообщениям в социальных сетях, этот инцидент произошел во время празднования Дня защитника Отечества. Видео с мероприятия быстро стало вирусным. «Стриптиз Бабы Яги в доме престарелых возмутил жителей Комсомольска-на-Амуре», — сообщил telegram-канал Amur Mash. Шоу сказочной злодейки оказалось в центре внимания, Баба Яга в разгаре выступления осталась без одежды, в одном поролоне. Некоторые жители города были настолько возмущены происходящим, что обратились с жалобой к губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину. Тем временем директор учреждения все отрицает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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