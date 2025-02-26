26 февраля 2025

Суд не выпустил из СИЗО отца челябинского экс-депутата Аракеляна

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Эдик Аракелян не смог обжаловать меру пресечения
Эдик Аракелян не смог обжаловать меру пресечения Фото:

В Челябинске суд отказал в удовлетворении жалобы об изменении меры пресечения задержанному по делу дорожной ОПГ Эдику Аракеляну, являющемуся отцом экс-депутата челябинского ЗСО Армана Аракеляна. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«С учетом позиции прокурора суд оставил решение суда первой инстанции в силе. Апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения», — сообщили 27 февраля URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Тракторозаводской суд Челябинска ранее отправил Аракеляна в СИЗО до 12 апреля 2025 года.

Из-за проблем со здоровьем обвиняемый якобы состоит на учете сразу у трех специалистов, заявил он. Во время допроса мужчине пришлось вызвать скорую помощь, рассказал следователь. Однако Аракелян-старший не обращался за помощью к врачам с 2022 года, говорится в заключении, выданном медучреждением.

Аракелян, являющийся отцом экс-депутата челябинского ЗСО Армана Аракеляна, ранее частично признал вину в инкриминируемом преступлении. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. Сумма может достигать 220 тысяч рублей, полагает следствие.

Аракелян родился в Армянской ССР, но имеет российское гражданство. Был задержан сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР в рамках уголовного дела начальника одного из отделов «Челябинскавтодор» Артема Степанова.

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В Челябинске суд отказал в удовлетворении жалобы об изменении меры пресечения задержанному по делу дорожной ОПГ Эдику Аракеляну, являющемуся отцом экс-депутата челябинского ЗСО Армана Аракеляна. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «С учетом позиции прокурора суд оставил решение суда первой инстанции в силе. Апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения», — сообщили 27 февраля URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Тракторозаводской суд Челябинска ранее отправил Аракеляна в СИЗО до 12 апреля 2025 года. Из-за проблем со здоровьем обвиняемый якобы состоит на учете сразу у трех специалистов, заявил он. Во время допроса мужчине пришлось вызвать скорую помощь, рассказал следователь. Однако Аракелян-старший не обращался за помощью к врачам с 2022 года, говорится в заключении, выданном медучреждением. Аракелян, являющийся отцом экс-депутата челябинского ЗСО Армана Аракеляна, ранее частично признал вину в инкриминируемом преступлении. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. Сумма может достигать 220 тысяч рублей, полагает следствие. Аракелян родился в Армянской ССР, но имеет российское гражданство. Был задержан сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР в рамках уголовного дела начальника одного из отделов «Челябинскавтодор» Артема Степанова.
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