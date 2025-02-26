Роспотребнадзор разбирается с жалобами родителей на школьное питание в Сургуте

Роспотребнадзор Югры отреагировал на жалобы родителей о питании детей в столовой школы №25 Сургута. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.
«Роспотребнадзор вынес оператору питания в школе предостережение — они должны наладить процесс приготовления и подачи блюд. Если же необходимые меры предприняты не будут, тогда будет идти речь о проверке», — объяснили в ведомстве.
Также Роспотребнадзор призвал родителей к активному сотрудничеству. Они могут оценить соответствие блюд утвержденному меню, санитарно-техническое содержание обеденного зала, состояние столовой посуды и насколько блюда съедаются.
Кроме того, родители могут проверить наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности продуктов, которые должны быть в пищеблоке, а также насколько дети довольны едой. «Важный аспект родительского контроля — полная согласованность этой деятельности с администрацией школы», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте родители пожаловались на питание в школьной столовой. Дети сообщали о холодной еде, волосах в блюдах, а также об отсутствии разнообразия.
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