26 февраля 2025

Роспотребнадзор разбирается с жалобами родителей на школьное питание в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор Югры вынес предостережение школе Сургута
Роспотребнадзор Югры вынес предостережение школе Сургута Фото:

Роспотребнадзор Югры отреагировал на жалобы родителей о питании детей в столовой школы №25 Сургута. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«Роспотребнадзор вынес оператору питания в школе предостережение — они должны наладить процесс приготовления и подачи блюд. Если же необходимые меры предприняты не будут, тогда будет идти речь о проверке», — объяснили в ведомстве.

Также Роспотребнадзор призвал родителей к активному сотрудничеству. Они могут оценить соответствие блюд утвержденному меню, санитарно-техническое содержание обеденного зала, состояние столовой посуды и насколько блюда съедаются.

Кроме того, родители могут проверить наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности продуктов, которые должны быть в пищеблоке, а также насколько дети довольны едой. «Важный аспект родительского контроля — полная согласованность этой деятельности с администрацией школы», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте родители пожаловались на питание в школьной столовой. Дети сообщали о холодной еде, волосах в блюдах, а также об отсутствии разнообразия.

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Роспотребнадзор Югры отреагировал на жалобы родителей о питании детей в столовой школы №25 Сургута. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Роспотребнадзор вынес оператору питания в школе предостережение — они должны наладить процесс приготовления и подачи блюд. Если же необходимые меры предприняты не будут, тогда будет идти речь о проверке», — объяснили в ведомстве. Также Роспотребнадзор призвал родителей к активному сотрудничеству. Они могут оценить соответствие блюд утвержденному меню, санитарно-техническое содержание обеденного зала, состояние столовой посуды и насколько блюда съедаются. Кроме того, родители могут проверить наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности продуктов, которые должны быть в пищеблоке, а также насколько дети довольны едой. «Важный аспект родительского контроля — полная согласованность этой деятельности с администрацией школы», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте родители пожаловались на питание в школьной столовой. Дети сообщали о холодной еде, волосах в блюдах, а также об отсутствии разнообразия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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