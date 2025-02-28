В Екатеринбурге передумали называть улицу в честь советника Путина

Администрация Екатеринбурга приняла решение не присваивать имя покойного советника президента России Вениамина Яковлева новой улице в Академическом районе. Постановление от февраля 2023 года, в котором как раз прописывались планы о том, чтобы назвать улицу в честь Яковлева, отменили.
«Признать утратившим силу постановление администрации города Екатеринбурга от 08.02.2023 № 323 „О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному на территории Академического района“», — говорится в новом постановлении, подписанном мэром Алексеем Орловым.
От названия улицы в честь Яковлева отказались, потому что еще раньше такое наименование получил переулок, на котором находится Арбитражный суд Свердловской области. Он начинается от улицы Вильгельма де Генина, пересекает улицы Архитектора Белянкина и Владимира Букина и заканчивается на Суходольской.
Вениамин Яковлев был советским и российским юристом и государственным деятелем. Он сыграл ключевую роль в реформировании судебной системы России.
Родился в Курганской области, окончил Свердловский юридический институт (ныне Уральский государственный юридический университет) в 1953 году, возглавлял Высший арбитражный суд РФ с 1989 по 1992 год, был советником президента Владимира Путина по правовым вопросам с 2005 по 2018. Скончался 24 июля 2018 года в возрасте 86 лет, похоронен в Екатеринбурге, на Широкореченском кладбище. В 2022 году УрГЮУ присвоили имя Вениамина Яковлева.
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