28 февраля 2025

В Екатеринбурге передумали называть улицу в честь советника Путина

Администрация Екатеринбурга отменила решение назвать новую улицу именем Яковлева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В честь Вениамина Яковлева вместо улицы в Академическом районе назван переулок
В честь Вениамина Яковлева вместо улицы в Академическом районе назван переулок Фото:

Администрация Екатеринбурга приняла решение не присваивать имя покойного советника президента России Вениамина Яковлева новой улице в Академическом районе. Постановление от февраля 2023 года, в котором как раз прописывались планы о том, чтобы назвать улицу в честь Яковлева, отменили.

«Признать утратившим силу постановление администрации города Екатеринбурга от 08.02.2023 № 323 „О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному на территории Академического района“», — говорится в новом постановлении, подписанном мэром Алексеем Орловым.

От названия улицы в честь Яковлева отказались, потому что еще раньше такое наименование получил переулок, на котором находится Арбитражный суд Свердловской области. Он начинается от улицы Вильгельма де Генина, пересекает улицы Архитектора Белянкина и Владимира Букина и заканчивается на Суходольской.

Вениамин Яковлев был советским и российским юристом и государственным деятелем. Он сыграл ключевую роль в реформировании судебной системы России.

Родился в Курганской области, окончил Свердловский юридический институт (ныне Уральский государственный юридический университет) в 1953 году, возглавлял Высший арбитражный суд РФ с 1989 по 1992 год, был советником президента Владимира Путина по правовым вопросам с 2005 по 2018. Скончался 24 июля 2018 года в возрасте 86 лет, похоронен в Екатеринбурге, на Широкореченском кладбище. В 2022 году УрГЮУ присвоили имя Вениамина Яковлева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Екатеринбурга приняла решение не присваивать имя покойного советника президента России Вениамина Яковлева новой улице в Академическом районе. Постановление от февраля 2023 года, в котором как раз прописывались планы о том, чтобы назвать улицу в честь Яковлева, отменили. «Признать утратившим силу постановление администрации города Екатеринбурга от 08.02.2023 № 323 „О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному на территории Академического района“», — говорится в новом постановлении, подписанном мэром Алексеем Орловым. От названия улицы в честь Яковлева отказались, потому что еще раньше такое наименование получил переулок, на котором находится Арбитражный суд Свердловской области. Он начинается от улицы Вильгельма де Генина, пересекает улицы Архитектора Белянкина и Владимира Букина и заканчивается на Суходольской. Вениамин Яковлев был советским и российским юристом и государственным деятелем. Он сыграл ключевую роль в реформировании судебной системы России. Родился в Курганской области, окончил Свердловский юридический институт (ныне Уральский государственный юридический университет) в 1953 году, возглавлял Высший арбитражный суд РФ с 1989 по 1992 год, был советником президента Владимира Путина по правовым вопросам с 2005 по 2018. Скончался 24 июля 2018 года в возрасте 86 лет, похоронен в Екатеринбурге, на Широкореченском кладбище. В 2022 году УрГЮУ присвоили имя Вениамина Яковлева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...