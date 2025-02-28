Пропавшая молодая екатеринбурженка, к поискам которой подключался СК, нашлась

19-летняя Ксения Мурашкина из поселка Шувакиш (Екатеринбург), которую не видели с 26 февраля, нашлась. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «Прорыв».
«Найдена. Жива!» — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Они поблагодарили за помощь в поиске девушки.
Ксения Мурашкина не выходила на связь с вечера 26 февраля. Свердловское управление СК России начало проверку обстоятельств исчезновения девушки. В поисках пропавшей были задействованы не только следователи и полицейские, но и волонтеры из различных поисково-спасательных отрядов, что в итоге привело к ее обнаружению живой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!