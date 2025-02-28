28 февраля 2025

Пропавшая молодая екатеринбурженка, к поискам которой подключался СК, нашлась

Пропавшая 26 февраля Ксения Мурашкина из Екатеринбурга нашлась
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка найдена живой, ее не видели с 26 февраля
Девушка найдена живой, ее не видели с 26 февраля Фото:

19-летняя Ксения Мурашкина из поселка Шувакиш (Екатеринбург), которую не видели с 26 февраля, нашлась. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «Прорыв».

«Найдена. Жива!» — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Они поблагодарили за помощь в поиске девушки.

Ксения Мурашкина не выходила на связь с вечера 26 февраля. Свердловское управление СК России начало проверку обстоятельств исчезновения девушки. В поисках пропавшей были задействованы не только следователи и полицейские, но и волонтеры из различных поисково-спасательных отрядов, что в итоге привело к ее обнаружению живой.

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19-летняя Ксения Мурашкина из поселка Шувакиш (Екатеринбург), которую не видели с 26 февраля, нашлась. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «Прорыв». «Найдена. Жива!» — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Они поблагодарили за помощь в поиске девушки. Ксения Мурашкина не выходила на связь с вечера 26 февраля. Свердловское управление СК России начало проверку обстоятельств исчезновения девушки. В поисках пропавшей были задействованы не только следователи и полицейские, но и волонтеры из различных поисково-спасательных отрядов, что в итоге привело к ее обнаружению живой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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