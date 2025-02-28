К поискам пропавшей в Екатеринбурге девушки подключился СК

Свердловское управление СКР начало проверку после пропажи 19-летней девушки в Екатеринбурге. Она не выходит на связь с 26 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по области.
«Организовано проведение проверки по факту безвестного исчезновения девятнадцатилетней жительницы Екатеринбурга», — говорится в telegram-канале ведомства. По завершении проверки следователь СК примет соответствующее процессуальное решение о дальнейших действиях.
Сообщается, что пропавшая Ксения Мурашкина последний раз была замечена вечером 26 февраля 2025 года, когда покинула свой дом в поселке Шувакиш, который находится в Железнодорожном районе. С тех пор о местоположении девушки ничего не известно.
Сейчас следователи вместе с полицейскими проводят все необходимые операции, чтобы выяснить детали исчезновения. К поисковым работам также привлечены волонтеры из различных поисково-спасательных отрядов.
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