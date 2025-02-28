28 февраля 2025

К поискам пропавшей в Екатеринбурге девушки подключился СК

СК начал проверку после исчезновения 19-летней девушки в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет проведет проверку по факту исчезновения девушки
Следственный комитет проведет проверку по факту исчезновения девушки Фото:

Свердловское управление СКР начало проверку после пропажи 19-летней девушки в Екатеринбурге. Она не выходит на связь с 26 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по области.

«Организовано проведение проверки по факту безвестного исчезновения девятнадцатилетней жительницы Екатеринбурга», — говорится в telegram-канале ведомства. По завершении проверки следователь СК примет соответствующее процессуальное решение о дальнейших действиях.

Сообщается, что пропавшая Ксения Мурашкина последний раз была замечена вечером 26 февраля 2025 года, когда покинула свой дом в поселке Шувакиш, который находится в Железнодорожном районе. С тех пор о местоположении девушки ничего не известно.

Сейчас следователи вместе с полицейскими проводят все необходимые операции, чтобы выяснить детали исчезновения. К поисковым работам также привлечены волонтеры из различных поисково-спасательных отрядов.

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Свердловское управление СКР начало проверку после пропажи 19-летней девушки в Екатеринбурге. Она не выходит на связь с 26 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по области. «Организовано проведение проверки по факту безвестного исчезновения девятнадцатилетней жительницы Екатеринбурга», — говорится в telegram-канале ведомства. По завершении проверки следователь СК примет соответствующее процессуальное решение о дальнейших действиях. Сообщается, что пропавшая Ксения Мурашкина последний раз была замечена вечером 26 февраля 2025 года, когда покинула свой дом в поселке Шувакиш, который находится в Железнодорожном районе. С тех пор о местоположении девушки ничего не известно. Сейчас следователи вместе с полицейскими проводят все необходимые операции, чтобы выяснить детали исчезновения. К поисковым работам также привлечены волонтеры из различных поисково-спасательных отрядов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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