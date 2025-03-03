В ХМАО нагрянут двадцатиградусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО придут морозы до -20 градусов и снег
В ХМАО придут морозы до -20 градусов и снег Фото:

В ХМАО в первые дни марта ожидается переменчивая погода с морозами, снегом и порывистым ветром. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, температура будет колебаться от -1 градуса днем до -20 градуса ночью.

«4 марта облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Температура ночью -6,-11°C, при прояснениях -15,-20°C, днем -1,-6 градусов. 5 марта: облачная погода сохранится. Ночью температура -11…-16°C (на западе округа до -5 градусов), днем — -3…-8°C. Ветер усилится до 5–10 м/с. 6 марта: ночью ожидается -14…-19°C, днем — -4…-9°C. Порывы ветра 6–11 м/с. Снег пройдет повсеместно», — следует из сообщения.

По данным сервиса Gismeteo в Ханты-Мансийске 3 марта температура днем составит -2°C днем, -5°C ночью. 4–6 марта: похолодание до -9°C днем и -16°C ночью. Ветер усилится до 6–7 м/с. В Сургуте 3–6 марта температура воздуха будет колебаться от -2°C до -8°C днем, а ночью опускаться до -6...-13°C.

Нижневартовск встретит начало недели дневными температурами около -1°C, но к 6 марта похолодает до -8°C днем и -13°C ночью. Ветер здесь усилится до 9 м/с. В Нефтеюганске температура воздуха будет колебаться от -2°C до -5°C днем и от -6°C до -11°C ночью. Порывы ветра достигнут 3–7 м/с.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО в начале марта погода будет пасмурной и снежной. Температура воздуха будет колебаться от нуля до –10 градусов.

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В ХМАО в первые дни марта ожидается переменчивая погода с морозами, снегом и порывистым ветром. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, температура будет колебаться от -1 градуса днем до -20 градуса ночью. «4 марта облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Температура ночью -6,-11°C, при прояснениях -15,-20°C, днем -1,-6 градусов. 5 марта: облачная погода сохранится. Ночью температура -11…-16°C (на западе округа до -5 градусов), днем — -3…-8°C. Ветер усилится до 5–10 м/с. 6 марта: ночью ожидается -14…-19°C, днем — -4…-9°C. Порывы ветра 6–11 м/с. Снег пройдет повсеместно», — следует из сообщения. По данным сервиса Gismeteo в Ханты-Мансийске 3 марта температура днем составит -2°C днем, -5°C ночью. 4–6 марта: похолодание до -9°C днем и -16°C ночью. Ветер усилится до 6–7 м/с. В Сургуте 3–6 марта температура воздуха будет колебаться от -2°C до -8°C днем, а ночью опускаться до -6...-13°C. Нижневартовск встретит начало недели дневными температурами около -1°C, но к 6 марта похолодает до -8°C днем и -13°C ночью. Ветер здесь усилится до 9 м/с. В Нефтеюганске температура воздуха будет колебаться от -2°C до -5°C днем и от -6°C до -11°C ночью. Порывы ветра достигнут 3–7 м/с. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО в начале марта погода будет пасмурной и снежной. Температура воздуха будет колебаться от нуля до –10 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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