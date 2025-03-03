03 марта 2025

Трамп начал угрожать Зеленскому

Трамп: те, кто против мирного урегулирования на Украине, «не задержится надолго»
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп решил начать угрожать киевскому режиму
Трамп решил начать угрожать киевскому режиму Фото:

Тот, кто высказывается против мирного урегулирования конфликта на Украине, «не задержится надолго», явно намекая на главу Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил президент США Дональд Трамп

«Зеленскому лучше бы оказаться неправым в том, что боевые действия на Украине будут идти еще годы. РФ стремится к сделке по Украине, а тот, кто не хочет такого урегулирования, может и не задержаться надолго», — сказал Трамп. 

Трамп также выразил уверенность в том, что договоренности по урегулированию украинского конфликта можно достичь «очень быстро», однако указал, что существуют определённые силы, которые выступают против мира. Президент США подчеркнул, что препятствие установлению мира является неприемлемым, и выразил недовольство по этому поводу.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил мнение, что конфликт на Украине может завершиться либо в ближайшее время, либо не завершиться вовсе, подчеркивая быстрое продвижение дипломатических переговоров. В ходе встреч и обсуждений с президентом России Владимиром Путиным, Трамп отметил желание Путина прекратить боевые действия и подчеркнул ожидание встречи для обсуждения мирного урегулирования.

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Тот, кто высказывается против мирного урегулирования конфликта на Украине, «не задержится надолго», явно намекая на главу Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.  «Зеленскому лучше бы оказаться неправым в том, что боевые действия на Украине будут идти еще годы. РФ стремится к сделке по Украине, а тот, кто не хочет такого урегулирования, может и не задержаться надолго», — сказал Трамп.  Трамп также выразил уверенность в том, что договоренности по урегулированию украинского конфликта можно достичь «очень быстро», однако указал, что существуют определённые силы, которые выступают против мира. Президент США подчеркнул, что препятствие установлению мира является неприемлемым, и выразил недовольство по этому поводу. Президент США Дональд Трамп ранее выразил мнение, что конфликт на Украине может завершиться либо в ближайшее время, либо не завершиться вовсе, подчеркивая быстрое продвижение дипломатических переговоров. В ходе встреч и обсуждений с президентом России Владимиром Путиным, Трамп отметил желание Путина прекратить боевые действия и подчеркнул ожидание встречи для обсуждения мирного урегулирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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