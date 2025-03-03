03 марта 2025

Baza: беспилотники ВСУ атаковали НПЗ в Самарской области

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На Сызранский нефтеперерабатывающий завод совершена атака беспилотниками
На Сызранский нефтеперерабатывающий завод совершена атака беспилотниками Фото:

На Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области совершена атака беспилотниками. Местные жители сообщают, что слышали взрыв над заводом. Об этом пишут местные СМИ.

«Сызранский НПЗ атакован беспилотниками. Над нефтеперерабатывающим заводом в Самарской области был слышен взрыв, сообщают местные жители», — говорится в telegram-канале Baza. Отмечается, что официальной информации по инциденту пока нет. В департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ направлен запрос. Ответ ожидается.

Сызранский нефтеперерабатывающий завод уже подвергался атаке в феврале текущего года, когда Вооруженные силы Украины осуществили нападение. Тогда, по информации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, жертв среди персонала не было.

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На Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области совершена атака беспилотниками. Местные жители сообщают, что слышали взрыв над заводом. Об этом пишут местные СМИ. «Сызранский НПЗ атакован беспилотниками. Над нефтеперерабатывающим заводом в Самарской области был слышен взрыв, сообщают местные жители», — говорится в telegram-канале Baza. Отмечается, что официальной информации по инциденту пока нет. В департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ направлен запрос. Ответ ожидается. Сызранский нефтеперерабатывающий завод уже подвергался атаке в феврале текущего года, когда Вооруженные силы Украины осуществили нападение. Тогда, по информации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, жертв среди персонала не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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