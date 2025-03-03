Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала требование извинений от израильского оркестра Klezmer Band Moldova за исполнение «Катюши» на иврите. Она напомнила, что эта песня, написанная Матвеем Блантером, стала символом борьбы с нацизмом.
«Чего еще ждать от румынского правительства Молдавии?» — написала Захарова в своем telegram-канале, сравнив ситуацию с «мрачными страницами истории.» Она отметила, что «Катюшу» «с удовольствием поют» на румынском языке и на гагаузском.
В столице Молдовы произошел инцидент, вызвавший общественное возмущение на фестивале «Мэрцишор». Израильская группа «Klezmer Band», участники которой родом из Молдавии, исполнила песню «Катюша» на иврите. В записи музыканты утверждают, что долгое время считали эту песню традиционной для Израиля, и что перевод на русский язык произошел автоматически, напоминает «Царьград».
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