03 марта 2025

Верховная Рада Украины бросилась льстить Трампу после его угроз

Верховная Рада Украины назвала Трампа «миротворцем»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Верховная Рада Украины поддержала мирные инициативы Трампа
Верховная Рада Украины поддержала мирные инициативы Трампа Фото:

Руководство Верховной Рады Украины выразило поддержку и благодарность президенту США Дональду Трампу за его усилия в миротворчестве и инициативы по началу переговорного процесса, направленного на достижение мира в Украине. Об этом сообщается на сайте правительственного органа. 

«Украинский народ желает мира больше, чем кто-либо другой в мире. Верховная Рада Украины приветствует инициативы президента Дональда Трампа по началу переговорного процесса, направленного на обеспечение мира. Верховная Рада Украины подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, особенно в сфере разведки важнейших полезных ископаемых», — заявило руководство парламента.

Отношения между Украиной и США оставались напряженными после критики Трампа в ответ на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что мир в конфликте не будет достигнут в ближайшее время. В частности, Трамп подверг критике пессимистичный подход Зеленского, подчеркнув важность активной поддержки США в решении европейских конфликтов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководство Верховной Рады Украины выразило поддержку и благодарность президенту США Дональду Трампу за его усилия в миротворчестве и инициативы по началу переговорного процесса, направленного на достижение мира в Украине. Об этом сообщается на сайте правительственного органа.  «Украинский народ желает мира больше, чем кто-либо другой в мире. Верховная Рада Украины приветствует инициативы президента Дональда Трампа по началу переговорного процесса, направленного на обеспечение мира. Верховная Рада Украины подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, особенно в сфере разведки важнейших полезных ископаемых», — заявило руководство парламента. Отношения между Украиной и США оставались напряженными после критики Трампа в ответ на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что мир в конфликте не будет достигнут в ближайшее время. В частности, Трамп подверг критике пессимистичный подход Зеленского, подчеркнув важность активной поддержки США в решении европейских конфликтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...