Верховная Рада Украины бросилась льстить Трампу после его угроз

Руководство Верховной Рады Украины выразило поддержку и благодарность президенту США Дональду Трампу за его усилия в миротворчестве и инициативы по началу переговорного процесса, направленного на достижение мира в Украине. Об этом сообщается на сайте правительственного органа.
«Украинский народ желает мира больше, чем кто-либо другой в мире. Верховная Рада Украины приветствует инициативы президента Дональда Трампа по началу переговорного процесса, направленного на обеспечение мира. Верховная Рада Украины подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, особенно в сфере разведки важнейших полезных ископаемых», — заявило руководство парламента.
Отношения между Украиной и США оставались напряженными после критики Трампа в ответ на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что мир в конфликте не будет достигнут в ближайшее время. В частности, Трамп подверг критике пессимистичный подход Зеленского, подчеркнув важность активной поддержки США в решении европейских конфликтов.
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