WP: Трамп откажется от обучения украинских военных

Президент США Дональд Трамп планирует встречу с высокопоставленными официальными лицами страны, чтобы обсудить возможность прекращения военной помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Post
«В рамках предлагаемых мер рассматривается не только прекращение поставок военного оборудования, такого как боеприпасы и радары. Но и сокращение обмена разведывательной информацией, а также обучение украинских военнослужащих и пилотов», — пишет Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.
В Белом доме говорили о возможной остановке военной поддержки Украины после скандала в Белом доме с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом также заявлял советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Кроме того, в США начали обсуждать возможную отставку Зеленского с поста лидера страны. Недавно Трамп в своих соцсетях также разместил загадочное объявление, написав, что «ночь будет длинная».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.