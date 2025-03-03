03 марта 2025

Пресс-служба Белого дома: Зеленский кусает руку, которая его кормит

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Пресс-служба Белого дома заявила о странном поведении Зеленского
Пресс-служба Белого дома заявила о странном поведении Зеленского Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский кусает руку, которая его кормит, отказываясь от сделки по редкоземельным металлам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«В минувшую пятницу в Белом доме Зеленский был в шаге от подписания соглашения о минеральных ресурсах, которое могло стать для него спасением с экономической точки зрения. И он укусил руку, которая его кормит», — заявила она в интервью телеканалу Fox News.

Изначально президент Украины Владимир Зеленский согласовал соглашение по редкоземельным металлам с администрацией Трампа, однако во время встречи в Овальном кабинете он отказался от переговоров с Россией, что привело к конфликту и последующей отмене сделки. Лидер Украины упустил возможность закрепить долгосрочное экономическое партнерство между США и Украиной.

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Президент Украины Владимир Зеленский кусает руку, которая его кормит, отказываясь от сделки по редкоземельным металлам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. «В минувшую пятницу в Белом доме Зеленский был в шаге от подписания соглашения о минеральных ресурсах, которое могло стать для него спасением с экономической точки зрения. И он укусил руку, которая его кормит», — заявила она в интервью телеканалу Fox News. Изначально президент Украины Владимир Зеленский согласовал соглашение по редкоземельным металлам с администрацией Трампа, однако во время встречи в Овальном кабинете он отказался от переговоров с Россией, что привело к конфликту и последующей отмене сделки. Лидер Украины упустил возможность закрепить долгосрочное экономическое партнерство между США и Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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