Президент Украины Владимир Зеленский кусает руку, которая его кормит, отказываясь от сделки по редкоземельным металлам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«В минувшую пятницу в Белом доме Зеленский был в шаге от подписания соглашения о минеральных ресурсах, которое могло стать для него спасением с экономической точки зрения. И он укусил руку, которая его кормит», — заявила она в интервью телеканалу Fox News.
Изначально президент Украины Владимир Зеленский согласовал соглашение по редкоземельным металлам с администрацией Трампа, однако во время встречи в Овальном кабинете он отказался от переговоров с Россией, что привело к конфликту и последующей отмене сделки. Лидер Украины упустил возможность закрепить долгосрочное экономическое партнерство между США и Украиной.
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