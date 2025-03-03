Зеленский начал оправдываться перед Трампом

Киев активно работает над миром в сотрудничестве с США и надеется на их поддержку. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский спустя час после критики со стороны президент США Дональда Трампа.
«Работаем вместе с Америкой и с европейскими партнерами и очень рассчитываем на поддержку Америки на пути к миру. Мир нужен как можно скорее», — заявил Зеленский на своей странице в социальной сети Х.
Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский заявил, что мир в текущем конфликте будет установлен не скоро. Трамп раскритиковал это заявление, назвав его худшим, что мог сделать украинский лидер. Он подчеркнул, что США не будут терпеть такую позицию и что Европа не сможет справиться с ситуацией без поддержки Америки.
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