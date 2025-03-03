03 марта 2025

Зеленский начал оправдываться перед Трампом

Зеленский: Киев работает над миром вместе со Штатами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский заявил, что Киев активно работает над миром в сотрудничестве с США
Зеленский заявил, что Киев активно работает над миром в сотрудничестве с США Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Киев активно работает над миром в сотрудничестве с США и надеется на их поддержку. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский спустя час после критики со стороны президент США Дональда Трампа. 

«Работаем вместе с Америкой и с европейскими партнерами и очень рассчитываем на поддержку Америки на пути к миру. Мир нужен как можно скорее», — заявил Зеленский на своей странице в социальной сети Х. 

Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский заявил, что мир в текущем конфликте будет установлен не скоро. Трамп раскритиковал это заявление, назвав его худшим, что мог сделать украинский лидер. Он подчеркнул, что США не будут терпеть такую позицию и что Европа не сможет справиться с ситуацией без поддержки Америки. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев активно работает над миром в сотрудничестве с США и надеется на их поддержку. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский спустя час после критики со стороны президент США Дональда Трампа.  «Работаем вместе с Америкой и с европейскими партнерами и очень рассчитываем на поддержку Америки на пути к миру. Мир нужен как можно скорее», — заявил Зеленский на своей странице в социальной сети Х.  Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский заявил, что мир в текущем конфликте будет установлен не скоро. Трамп раскритиковал это заявление, назвав его худшим, что мог сделать украинский лидер. Он подчеркнул, что США не будут терпеть такую позицию и что Европа не сможет справиться с ситуацией без поддержки Америки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...