В чем блистали звезды на «Оскаре»: декольте в драгоценностях и зеркальное платье. Фоторепортаж

Звезды Голливуда продемонстрировали модные наряды на «Оскаре-2025»
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На церемонии «Оскара» певица Куин Латифа выступила с трибьютом в честь музыкального продюсера Куинси Джонса
На церемонии «Оскара» певица Куин Латифа выступила с трибьютом в честь музыкального продюсера Куинси Джонса Фото:

На 97-й ежегодной церемонии вручения кинопремии «Оскар», прошедшей в Лос-Анджелесе, среди наиболее заметных нарядов вечера гости выделили актрис Деми Мур в платье, украшенном стразами, и Холли Берри в наряде с зеркальными элементами. Также многие гости восхитились естественной красотой Анны Шевчук — жены актера Юры Борисова. Отмечается, что она гармонично слилась с голливудской богемой. Подробнее о том, в чем блистали звезды на красной дорожке «Оскара»-2025, — в материале URA.RU. 

Победители премии

Основным победителем мероприятия стал фильм режиссера Шона Бейкера «Анора» с участием российских актеров Юры Борисова, Марка Эйдельштейна, Алексея Серебрякова и Дарьи Екамасовой. Картина удостоилась пяти наград из шести возможных. При этом Борисов не получил личный «Оскар», но во время награждения услышал похвалу от актера Роберта Дауни-младшего. Второй также отметил, что у российского артиста большое будущее и он находится на правильном месте. 

Кроме того, в других номинациях свои «Оскары» получили актер Киран Калкин — «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Настоящая боль»; Зои Солдана — «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Эмилия Перес»; Майки Мэдисон — «Лучшая женская роль» за фильм «Анора»; Эдриан Броуди — «Лучшая мужская роль» за фильм «Бруталист». Также среди фильмов лауреатами премии стали: «Я все еще здесь» — «Лучший фильм на иностранном языке»; «Я не робот» — «Лучший короткометражный фильм»; «Дюна 2» — «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший звук»; «Субстанция» — «Лучший грим и прически». 

Самые обсуждаемые наряды

На церемонии вручения премии «Оскар» Холли Берри предстала перед публикой в облегающем платье, украшенном зеркальными элементами, которые ярко отражали свет софитов. Дополнением к ее образу стали украшения с бриллиантами. Анна Шевчук, жена Юры Борисова, выбрала для мероприятия платье от Antonio Grimaldi, декорированное кристаллами, и решила не укладывать свои длинные волосы. Сам Борисов предпочел классический костюм с бабочкой.

Киран Калкин появился на мероприятии в атласном костюме, украшенном брошью с изумрудом. Его супруга, Джаз Чартон, выбрала длинное платье с пайетками. Кроме того, гости мероприятия отметили образ Майки Мэдисон, которая неудачно выбрала наряд от Dior. Он визуально сделал ее ниже. 

Деми Мур выбрала для вечера платье от Armani Prive с глубоким декольте, оно было украшено стразами. Ее образ дополнили браслет в форме змеи и большие серьги с бриллиантами. Актриса Зои Салдана предпочла бордовое платье от Saint Laurent с трехъярусной юбкой и лифом, украшенным сеткой. Также Кайли Дженнер отдала предпочтение наряду от Miu Miu, подчеркивающему ее фигуру с помощью экстремальных вырезов. 

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На 97-й ежегодной церемонии вручения кинопремии «Оскар», прошедшей в Лос-Анджелесе, среди наиболее заметных нарядов вечера гости выделили актрис Деми Мур в платье, украшенном стразами, и Холли Берри в наряде с зеркальными элементами. Также многие гости восхитились естественной красотой Анны Шевчук — жены актера Юры Борисова. Отмечается, что она гармонично слилась с голливудской богемой. Подробнее о том, в чем блистали звезды на красной дорожке «Оскара»-2025, — в материале URA.RU.  Победители премии Основным победителем мероприятия стал фильм режиссера Шона Бейкера «Анора» с участием российских актеров Юры Борисова, Марка Эйдельштейна, Алексея Серебрякова и Дарьи Екамасовой. Картина удостоилась пяти наград из шести возможных. При этом Борисов не получил личный «Оскар», но во время награждения услышал похвалу от актера Роберта Дауни-младшего. Второй также отметил, что у российского артиста большое будущее и он находится на правильном месте.  Кроме того, в других номинациях свои «Оскары» получили актер Киран Калкин — «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Настоящая боль»; Зои Солдана — «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Эмилия Перес»; Майки Мэдисон — «Лучшая женская роль» за фильм «Анора»; Эдриан Броуди — «Лучшая мужская роль» за фильм «Бруталист». Также среди фильмов лауреатами премии стали: «Я все еще здесь» — «Лучший фильм на иностранном языке»; «Я не робот» — «Лучший короткометражный фильм»; «Дюна 2» — «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший звук»; «Субстанция» — «Лучший грим и прически».  Самые обсуждаемые наряды На церемонии вручения премии «Оскар» Холли Берри предстала перед публикой в облегающем платье, украшенном зеркальными элементами, которые ярко отражали свет софитов. Дополнением к ее образу стали украшения с бриллиантами. Анна Шевчук, жена Юры Борисова, выбрала для мероприятия платье от Antonio Grimaldi, декорированное кристаллами, и решила не укладывать свои длинные волосы. Сам Борисов предпочел классический костюм с бабочкой. Киран Калкин появился на мероприятии в атласном костюме, украшенном брошью с изумрудом. Его супруга, Джаз Чартон, выбрала длинное платье с пайетками. Кроме того, гости мероприятия отметили образ Майки Мэдисон, которая неудачно выбрала наряд от Dior. Он визуально сделал ее ниже.  Деми Мур выбрала для вечера платье от Armani Prive с глубоким декольте, оно было украшено стразами. Ее образ дополнили браслет в форме змеи и большие серьги с бриллиантами. Актриса Зои Салдана предпочла бордовое платье от Saint Laurent с трехъярусной юбкой и лифом, украшенным сеткой. Также Кайли Дженнер отдала предпочтение наряду от Miu Miu, подчеркивающему ее фигуру с помощью экстремальных вырезов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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