03 марта 2025

В ООН назвали неожиданную опасность новых антироссийских санкций

Полный запрет на импорт рыбы из РФ грозит ЕС дефицитом продуктов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения на поставку рыбы могут войти в новый пакет европейских санкций
Ограничения на поставку рыбы могут войти в новый пакет европейских санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Введение полного запрета на импорт рыбы от российских поставщиков грозит Европе дефицитом продуктов. В зоне риска — Германия, где множество заводов по производству рыбных полуфабрикатов, предупредила продовольственная организация ООН.

«Полный запрет на импорт в ЕС рыбы из России может привести к дефициту популярных рыбных продуктов, например, рыбных палочек» — со ссылкой на данные альянса передает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников. Об этом пишет РБК.

Европа с лета прошлого года обсуждает ограничения на ввоз российской рыбы. Громче остальных на запрете настаивали страны Балтии. Однако рыба так попала в 16 пакетов европейских ограничений.

Санкции ЕС бумерангом бьют по экономике стран ЕС, отмечали в МИД РФ, напоминает RT. Ранее президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами не исключил возможность снятия ряда антироссийских санкций в рамках работы над урегулированием украинского кризиса, сообщает «Национальная служба новостей».

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Введение полного запрета на импорт рыбы от российских поставщиков грозит Европе дефицитом продуктов. В зоне риска — Германия, где множество заводов по производству рыбных полуфабрикатов, предупредила продовольственная организация ООН. «Полный запрет на импорт в ЕС рыбы из России может привести к дефициту популярных рыбных продуктов, например, рыбных палочек» — со ссылкой на данные альянса передает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников. Об этом пишет РБК. Европа с лета прошлого года обсуждает ограничения на ввоз российской рыбы. Громче остальных на запрете настаивали страны Балтии. Однако рыба так попала в 16 пакетов европейских ограничений. Санкции ЕС бумерангом бьют по экономике стран ЕС, отмечали в МИД РФ, напоминает RT. Ранее президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами не исключил возможность снятия ряда антироссийских санкций в рамках работы над урегулированием украинского кризиса, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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