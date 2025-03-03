Введение полного запрета на импорт рыбы от российских поставщиков грозит Европе дефицитом продуктов. В зоне риска — Германия, где множество заводов по производству рыбных полуфабрикатов, предупредила продовольственная организация ООН.
«Полный запрет на импорт в ЕС рыбы из России может привести к дефициту популярных рыбных продуктов, например, рыбных палочек» — со ссылкой на данные альянса передает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников. Об этом пишет РБК.
Европа с лета прошлого года обсуждает ограничения на ввоз российской рыбы. Громче остальных на запрете настаивали страны Балтии. Однако рыба так попала в 16 пакетов европейских ограничений.
Санкции ЕС бумерангом бьют по экономике стран ЕС, отмечали в МИД РФ, напоминает RT. Ранее президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами не исключил возможность снятия ряда антироссийских санкций в рамках работы над урегулированием украинского кризиса, сообщает «Национальная служба новостей».
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