СВО, ранение и BlaBlaCar: жена рассказала, как ее муж-боец пропал по пути из Читы в Екатеринбург

Боец СВО, пропавший по пути из Читы в Екатеринбург, ехал в госпиталь на попутке
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Солдат ехал в Екатеринбург на операцию на попутке, но пропал (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боец СВО, выехавший из Читы в Екатеринбург на машине BlaBlaCar и пропавший в пути, направлялся в военный госпиталь на операцию. Мужчина получил ранение в боях под Курском, и свердловские медики должны были извлечь осколок из его тела. Подробностями таинственного исчезновения с URA.RU поделилась жена солдата, которая попросила не указывать их имена и фамилию.

«Мужа ранило в январе на боевом задании под Курском. Они заехали в наглую на танке прямо украинцам в окоп. Наши всех там положили, боевую задачу выполнили, но прилетела кассета, и их с машинистом посекло осколками. Они восемь часов добирались до своих, потому что был обстрел, летали дроны. Но все добрались живыми», — рассказала женщина.

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Раненый боец СВО из Екатеринбурга пропал по пути из госпиталя

Сначала парня доставили в полевой госпиталь, оттуда перебросили в Курск, потом в Псков. Жена прилетала туда в феврале, уже в последние дни перед выпиской. Потом они вместе улетели в Москву, супруга посадила мужа на самолет до Владивостока, куда он должен был прибыть в часть, а сама улетела домой, в Екатеринбург.

«В части Владивостока мужа почему-то не поставили на довольствие, и он снял квартиру, ходил на построения. Там он обратился в частную клинику, где 11 февраля его прооперировали, но осколок достать не смогли: он застрял глубоко под лопаткой. Тогда муж решил ехать в Екатеринбург, в госпиталь. Но документов-то у него нет — ни паспорта, ни военника — все осталось в части в зоне СВО. Ему выдали временный документ, но по нему трудно покупать билеты. Вот он и решил добираться на BlaBlaCar», — объяснила женщина.

Парень на попутке выехал из Владивостока до Хабаровска, там пересел на машину до Читы. 21 февраля он выдвинулся из Читы уже напрямую в Екатеринбург. Все это время супруги были на связи, обменивались сообщениями. Последний раз он прислал смс 25 числа в 16.12. «До Екатеринбурга осталось 700 км, к вечеру доберемся», — написал боец. И пропал.

Противостояние в Березовой роще. Екатеринбург
К поискам бойца подключилась военная полиция (архивное фото)
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Женщина прождала мужа три дня, потом отправилась в полицию и написала заявление. Сейчас солдата ищут. Семья тоже не может сидеть без дела: родные обзвонили несколько населенных пунктов, которые находятся к востоку в радиусе 700 км от Екатеринбурга, включая тюменские города. Но нигде о солдате не слышали.

«Я ума не приложу, что с ним, где он. Ему ведь швы надо как раз снимать, как он там сейчас? Может быть, они где-то сломались и застряли? Может быть, его побили, ограбили и бросили на морозе в лесу?» — с ужасом предполагает женщина. В то, что муж где-то запил, она не верит. «Во-первых, он не злоупотребляет. Во-вторых, он мог покупать алкоголь и во Владивостоке, когда снимал квартиру. Не было такого, чтобы он дорвался до спиртного и ушел в запой, как может кто-то подумать. Не такой человек», — объясняет она.

На какой именно машине ехал муж из Читы и кто был водитель, она не знает. Знает лишь, что они были вдвоем — пассажир и шофер. Возможно, в пути они могли подобрать другого автостопщика или куда-то свернуть по неизвестной причине. «Но муж бы мне сообщил», — недоумевает женщина. Неделю с момента его пропажи она живет как в страшном сне.

Пока семья опасается раскрывать личность пропавшего мужчины
Пока семья опасается раскрывать личность пропавшего мужчины
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Боец СВО, выехавший из Читы в Екатеринбург на машине BlaBlaCar и пропавший в пути, направлялся в военный госпиталь на операцию. Мужчина получил ранение в боях под Курском, и свердловские медики должны были извлечь осколок из его тела. Подробностями таинственного исчезновения с URA.RU поделилась жена солдата, которая попросила не указывать их имена и фамилию. «Мужа ранило в январе на боевом задании под Курском. Они заехали в наглую на танке прямо украинцам в окоп. Наши всех там положили, боевую задачу выполнили, но прилетела кассета, и их с машинистом посекло осколками. Они восемь часов добирались до своих, потому что был обстрел, летали дроны. Но все добрались живыми», — рассказала женщина. Сначала парня доставили в полевой госпиталь, оттуда перебросили в Курск, потом в Псков. Жена прилетала туда в феврале, уже в последние дни перед выпиской. Потом они вместе улетели в Москву, супруга посадила мужа на самолет до Владивостока, куда он должен был прибыть в часть, а сама улетела домой, в Екатеринбург. «В части Владивостока мужа почему-то не поставили на довольствие, и он снял квартиру, ходил на построения. Там он обратился в частную клинику, где 11 февраля его прооперировали, но осколок достать не смогли: он застрял глубоко под лопаткой. Тогда муж решил ехать в Екатеринбург, в госпиталь. Но документов-то у него нет — ни паспорта, ни военника — все осталось в части в зоне СВО. Ему выдали временный документ, но по нему трудно покупать билеты. Вот он и решил добираться на BlaBlaCar», — объяснила женщина. Парень на попутке выехал из Владивостока до Хабаровска, там пересел на машину до Читы. 21 февраля он выдвинулся из Читы уже напрямую в Екатеринбург. Все это время супруги были на связи, обменивались сообщениями. Последний раз он прислал смс 25 числа в 16.12. «До Екатеринбурга осталось 700 км, к вечеру доберемся», — написал боец. И пропал. Женщина прождала мужа три дня, потом отправилась в полицию и написала заявление. Сейчас солдата ищут. Семья тоже не может сидеть без дела: родные обзвонили несколько населенных пунктов, которые находятся к востоку в радиусе 700 км от Екатеринбурга, включая тюменские города. Но нигде о солдате не слышали. «Я ума не приложу, что с ним, где он. Ему ведь швы надо как раз снимать, как он там сейчас? Может быть, они где-то сломались и застряли? Может быть, его побили, ограбили и бросили на морозе в лесу?» — с ужасом предполагает женщина. В то, что муж где-то запил, она не верит. «Во-первых, он не злоупотребляет. Во-вторых, он мог покупать алкоголь и во Владивостоке, когда снимал квартиру. Не было такого, чтобы он дорвался до спиртного и ушел в запой, как может кто-то подумать. Не такой человек», — объясняет она. На какой именно машине ехал муж из Читы и кто был водитель, она не знает. Знает лишь, что они были вдвоем — пассажир и шофер. Возможно, в пути они могли подобрать другого автостопщика или куда-то свернуть по неизвестной причине. «Но муж бы мне сообщил», — недоумевает женщина. Неделю с момента его пропажи она живет как в страшном сне.
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