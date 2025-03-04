Владелец утверждает, что это единственный в мире экземпляр
В ХМАО выставили на продажу уникальное серебряное кольцо. Его владелец утверждает, что его сделали в югорской тюрьме и хочет получить за него 5,5 миллионов рублей. Такое объявление появилось на Avito.
«Продаю свое кольцо. Мне его подарили пять лет назад. Это кольцо сделано в тюрьме ХМАО. Кольцо с историей: кто знает — узнают его, кто не знает — бесполезно описывать», — написано в карточке товара.
Кольцо сделано из серебра 925 пробы. Владелец утверждает, что это единственный в мире экземпляр, поэтому торга на него нет.
Кольцо сделано в тюрьме из серебра 925 пробы
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