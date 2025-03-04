04 марта 2025

В ХМАО за 5,5 миллионов продают серебряное кольцо, сделанное в тюрьме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец утверждает, что это единственный в мире экземпляр
Владелец утверждает, что это единственный в мире экземпляр Фото:

В ХМАО выставили на продажу уникальное серебряное кольцо. Его владелец утверждает, что его сделали в югорской тюрьме и хочет получить за него 5,5 миллионов рублей. Такое объявление появилось на Avito.

«Продаю свое кольцо. Мне его подарили пять лет назад. Это кольцо сделано в тюрьме ХМАО. Кольцо с историей: кто знает — узнают его, кто не знает — бесполезно описывать», — написано в карточке товара.

Кольцо сделано из серебра 925 пробы. Владелец утверждает, что это единственный в мире экземпляр, поэтому торга на него нет.

Кольцо сделано в тюрьме из серебра 925 пробы
Кольцо сделано в тюрьме из серебра 925 пробы
Фото:

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В ХМАО выставили на продажу уникальное серебряное кольцо. Его владелец утверждает, что его сделали в югорской тюрьме и хочет получить за него 5,5 миллионов рублей. Такое объявление появилось на Avito. «Продаю свое кольцо. Мне его подарили пять лет назад. Это кольцо сделано в тюрьме ХМАО. Кольцо с историей: кто знает — узнают его, кто не знает — бесполезно описывать», — написано в карточке товара. Кольцо сделано из серебра 925 пробы. Владелец утверждает, что это единственный в мире экземпляр, поэтому торга на него нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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