04 марта 2025

Следком завел дело из-за бурильщика, который лишился глаза на месторождении ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи разбираются в произошедшем
Следователи разбираются в произошедшем Фото:

Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело по факту травмирования рабочего на производственном объекте. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«На территории месторождения в Нижневартовском районе произошло неконтролируемое движение оборудования. В результате чего бурильщику 1983 года рождения были причинены тяжкие телесные повреждения», — сказано в сообщении.

Происшествие случилось 3 марта. Уголовное дело силовики завели по статье 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Ранее URA.RU сообщало, что бурильщик лишился глаза из-за ЧП на месторождении в ХМАО. Мужчина получил удар во время резкого перемещения штропов и его затянуло в механизм. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

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Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело по факту травмирования рабочего на производственном объекте. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «На территории месторождения в Нижневартовском районе произошло неконтролируемое движение оборудования. В результате чего бурильщику 1983 года рождения были причинены тяжкие телесные повреждения», — сказано в сообщении. Происшествие случилось 3 марта. Уголовное дело силовики завели по статье 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Ранее URA.RU сообщало, что бурильщик лишился глаза из-за ЧП на месторождении в ХМАО. Мужчина получил удар во время резкого перемещения штропов и его затянуло в механизм. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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