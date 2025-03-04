Следком завел дело из-за бурильщика, который лишился глаза на месторождении ХМАО

Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело по факту травмирования рабочего на производственном объекте. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.
«На территории месторождения в Нижневартовском районе произошло неконтролируемое движение оборудования. В результате чего бурильщику 1983 года рождения были причинены тяжкие телесные повреждения», — сказано в сообщении.
Происшествие случилось 3 марта. Уголовное дело силовики завели по статье 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
Ранее URA.RU сообщало, что бурильщик лишился глаза из-за ЧП на месторождении в ХМАО. Мужчина получил удар во время резкого перемещения штропов и его затянуло в механизм. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
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