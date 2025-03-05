За плохой отдых в Абхазии пермячка получила 380 тысяч рублей

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Не подвели пермячку только южные пальмы
Не подвели пермячку только южные пальмы Фото:

Туроператор испортил жительнице Березников (Пермский край) отдых в Абхазии. Номера в отеле оказались не забронированы, обратные авиабилеты фирма также не выкупила. Решать проблемы с проживанием и возвращением туристке пришлось самой. За возмещением она обратилась в суд.

«Березниковский городской суд взыскал в пользу истца с турагента более 380 тысяч рублей», — сообщает Пермский краевой суд в Telegram. Сама путевка стоила женщине 84 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми суд отправил в колонию мошенников, которые продавали поддельные туры в Абхазию и Крым. Они торговали путевками через интернет, а после получения оплаты пропадали.

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Туроператор испортил жительнице Березников (Пермский край) отдых в Абхазии. Номера в отеле оказались не забронированы, обратные авиабилеты фирма также не выкупила. Решать проблемы с проживанием и возвращением туристке пришлось самой. За возмещением она обратилась в суд. «Березниковский городской суд взыскал в пользу истца с турагента более 380 тысяч рублей», — сообщает Пермский краевой суд в Telegram. Сама путевка стоила женщине 84 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми суд отправил в колонию мошенников, которые продавали поддельные туры в Абхазию и Крым. Они торговали путевками через интернет, а после получения оплаты пропадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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