За плохой отдых в Абхазии пермячка получила 380 тысяч рублей

Туроператор испортил жительнице Березников (Пермский край) отдых в Абхазии. Номера в отеле оказались не забронированы, обратные авиабилеты фирма также не выкупила. Решать проблемы с проживанием и возвращением туристке пришлось самой. За возмещением она обратилась в суд.
«Березниковский городской суд взыскал в пользу истца с турагента более 380 тысяч рублей», — сообщает Пермский краевой суд в Telegram. Сама путевка стоила женщине 84 тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми суд отправил в колонию мошенников, которые продавали поддельные туры в Абхазию и Крым. Они торговали путевками через интернет, а после получения оплаты пропадали.
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