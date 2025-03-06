06 марта 2025

В ХМАО под суд пойдет банда лжесоцработников, забравшая миллионы у пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мошенники звонили жертвам на стационарные телефоны и убеждали обменять старые купюры
Мошенники звонили жертвам на стационарные телефоны и убеждали обменять старые купюры Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) состоится суд над группой мошенников, которые под предлогом денежной реформы выманили у пенсионеров более двух миллионов рублей. Подробности уголовного дела сообщаются на сайте МВД Медиа.

«Жительница Крыма 1977 года рождения, представляясь соцработником, звонила пожилым людям на стационарные телефоны и сообщала им о необходимости обменять все имеющиеся банкноты на новые купюры в связи с тем, что в нашей стране якобы проводится денежная реформа. Если пенсионеры соглашались, злоумышленница на машине приезжала по адресу их проживания вместе с двумя своими подельниками. Общая сумма причиненного ущерба превысила два миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Жертвами аферистов стали двое пенсионеров из Югры, трое — из Белгородской области и один житель Свердловской области. Злоумышленники были задержаны в частном доме Сургуте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) состоится суд над группой мошенников, которые под предлогом денежной реформы выманили у пенсионеров более двух миллионов рублей. Подробности уголовного дела сообщаются на сайте МВД Медиа. «Жительница Крыма 1977 года рождения, представляясь соцработником, звонила пожилым людям на стационарные телефоны и сообщала им о необходимости обменять все имеющиеся банкноты на новые купюры в связи с тем, что в нашей стране якобы проводится денежная реформа. Если пенсионеры соглашались, злоумышленница на машине приезжала по адресу их проживания вместе с двумя своими подельниками. Общая сумма причиненного ущерба превысила два миллиона рублей», — говорится в сообщении. Жертвами аферистов стали двое пенсионеров из Югры, трое — из Белгородской области и один житель Свердловской области. Злоумышленники были задержаны в частном доме Сургуте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...