В ХМАО под суд пойдет банда лжесоцработников, забравшая миллионы у пенсионеров

В Нижневартовске (ХМАО) состоится суд над группой мошенников, которые под предлогом денежной реформы выманили у пенсионеров более двух миллионов рублей. Подробности уголовного дела сообщаются на сайте МВД Медиа.
«Жительница Крыма 1977 года рождения, представляясь соцработником, звонила пожилым людям на стационарные телефоны и сообщала им о необходимости обменять все имеющиеся банкноты на новые купюры в связи с тем, что в нашей стране якобы проводится денежная реформа. Если пенсионеры соглашались, злоумышленница на машине приезжала по адресу их проживания вместе с двумя своими подельниками. Общая сумма причиненного ущерба превысила два миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Жертвами аферистов стали двое пенсионеров из Югры, трое — из Белгородской области и один житель Свердловской области. Злоумышленники были задержаны в частном доме Сургуте.
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