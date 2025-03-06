В Челябинской области зарплатные ожидания женщин и мужчин отличаются на 18 тысяч рублей

Жительницы Челябинской области отстали от мужчин в своих зарплатных ожиданиях. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, если сильная половина готова работать за 88,8 тысячи рублей, то женщин устроит и 60,6 тысячи рублей.
«Зарплатные ожидания женщин в регионе ниже мужских независимо от профессии. Наиболее существенно разница проявилась в сферах информтехнологий (86,5 тысячи рублей у женщин и 126,2 тысячи рублей у мужчин), бухгалтерии и финансов (70,6 тысячи против 109,3 тысячи рублей) и продаж (58,7 тысячи у женщин и 95,0 тысячи рублей у мужчин)», — отметили в HeadHunter.
При этом наименьшая разница сложилась в сфере фитнес-услуг и салонов красоты (68 тысяч рублей против 77,9 тысячи рублей) и юриспруденции (73,2 тысячи рублей у женщин и 84,7 тысячи рублей у мужчин). При зарплатном дисбалансе женщин чаще зовут на работу. На каждое резюме у них пришлось по 2,5 приглашения. В то же время у мужчин — 2,3.
В области в 2024 году женщины с активными резюме на HeadHunter получили 1,8 млн приглашений на вакансии, что составило 58% от общего количества, а мужчины — 1,3 млн приглашений, или 42%. В 2023 году этот баланс был таким же.
Чаще всего женщинам рады в сферах управления персоналом (89% приглашений на такие вакансии получили женщины), бухгалтерии (86%), медицины и фармацевтики (81%). Активно женщин приглашали работать педагогами (79%) и в торговлю (78%). Наоборот в пятерку сфер, куда чаще всего зовут мужчин, попали автобизнес» (96% приглашений получили мужчины), сельское хозяйство (93%), безопасность (85%), сервисное обслуживание» (82%) и рабочими (81%).
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