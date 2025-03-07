Арестован лидер парней, похитивших 19-летнего бойца СВО в Екатеринбурге. Фото

07 марта 2025 в 16:16 Размер текста - 17 +

Сам Касьянов вину отрицает Фото: Сергей Бодров © URA.RU В Екатеринбурге отправили под стражу 23-летнего Ивана Касьянова, обвиненного в вымогательстве и похищении 19-летнего участника российской спецоперации на Украине. Свою вину подсудимый отрицает, передает корреспондент URA.RU из Кировского райсуда. Защита просила об избрании более мягкой меры пресечения, следствие возражало. По словам адвоката, следствие ошиблось с трактовкой обвинения. Он считает вменяемые статьи УК РФ (похищение и вымогательство) — некорректными. «Максимум — статья о самоуправстве», — заключил он. В суде допросили и маму Касьянова. Она назвала сына мягким и добрым. «В школе никогда не было проблем с поведением или агрессией. Животных любит. Однажды подобрал кота со сломанным позвоночником, вылечил его», — сказала женщина. Сам парень тоже просил не отправлять его под арест. «Я выгляжу сейчас, наверное, как главный злодей. Оперативникам всю эту ситуацию я объяснял раз 50. Кирилл [похищенный] — мой друг, мы с ним знакомы восемь лет. Я еще до СВО ему одолжил телефон, чтобы он пользовался. А деньги за него он мне потом не вернул», — объяснил Касьянов журналистам. В итоге суд отправил обвиняемого за решетку, где он пробудет минимум до 5 мая. Инцидент произошел 4 марта на ЖБИ. На военного напали, когда он гулял с возлюбленной. Его увели в квартиру, стали угрожать автоматом и требовали вернуть долг в 50 тысяч рублей. Когда фигуранты узнали, что девушка бойца вызвала полицию, то стали снимать потерпевшего на видео. Они заставили его признаться, что с ним ничего плохого не произошло. После этого силовики штурмом взяли подозреваемых. При обысках у них нашли корпус от гранатомета, пневматическую винтовку, холощенный автомат Калашникова и травматический пистолет. Касьянова и двух его подельников задержали. Иван Касьянов просил оставить его на свободе Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отправили под стражу 23-летнего Ивана Касьянова, обвиненного в вымогательстве и похищении 19-летнего участника российской спецоперации на Украине. Свою вину подсудимый отрицает, передает корреспондент URA.RU из Кировского райсуда. Защита просила об избрании более мягкой меры пресечения, следствие возражало. По словам адвоката, следствие ошиблось с трактовкой обвинения. Он считает вменяемые статьи УК РФ (похищение и вымогательство) — некорректными. «Максимум — статья о самоуправстве», — заключил он. В суде допросили и маму Касьянова. Она назвала сына мягким и добрым. «В школе никогда не было проблем с поведением или агрессией. Животных любит. Однажды подобрал кота со сломанным позвоночником, вылечил его», — сказала женщина. Сам парень тоже просил не отправлять его под арест. «Я выгляжу сейчас, наверное, как главный злодей. Оперативникам всю эту ситуацию я объяснял раз 50. Кирилл [похищенный] — мой друг, мы с ним знакомы восемь лет. Я еще до СВО ему одолжил телефон, чтобы он пользовался. А деньги за него он мне потом не вернул», — объяснил Касьянов журналистам. В итоге суд отправил обвиняемого за решетку, где он пробудет минимум до 5 мая. Инцидент произошел 4 марта на ЖБИ. На военного напали, когда он гулял с возлюбленной. Его увели в квартиру, стали угрожать автоматом и требовали вернуть долг в 50 тысяч рублей. Когда фигуранты узнали, что девушка бойца вызвала полицию, то стали снимать потерпевшего на видео. Они заставили его признаться, что с ним ничего плохого не произошло. После этого силовики штурмом взяли подозреваемых. При обысках у них нашли корпус от гранатомета, пневматическую винтовку, холощенный автомат Калашникова и травматический пистолет. Касьянова и двух его подельников задержали.