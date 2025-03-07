«Выгляжу как главный злодей»: обвиняемый в похищении свердловского бойца СВО объяснился

Екатеринбуржец требовал с бойца СВО деньги за телефон, который одолжил

07 марта 2025 в 16:29 Размер текста - 17 +

Иван Касьянов не считает себя виновным Фото: Сергей Бодров © URA.RU Иван Касьянов одолжил телефон 19-летнему свердловскому бойцу СВО Кириллу Дружинину, за который впоследствии и потребовал 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU заявил обвиняемый. Потерпевшего Дружинина он назвал своим другом. «Мы знакомы с ним уже лет восемь. Я ему одолжил телефон, а деньги за него он мне потом не вернул. Оперативникам эту ситуацию я объяснял раз 50. Выгляжу сейчас, наверное, как самый главный злодей», — сказал Касьянов. Суд отправил его под стражу до 5 мая. Вину парень не признает. По версии следствия, Касьянов с двумя друзьями похитил Дружинина 4 марта, когда он гулял с возлюбленной. Его удерживали в квартире и угрожали оружием. Затем силовики задержали фигурантов. Один теперь проходит по делу в качестве свидетеля, третий, предположительно, скрылся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иван Касьянов одолжил телефон 19-летнему свердловскому бойцу СВО Кириллу Дружинину, за который впоследствии и потребовал 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU заявил обвиняемый. Потерпевшего Дружинина он назвал своим другом. «Мы знакомы с ним уже лет восемь. Я ему одолжил телефон, а деньги за него он мне потом не вернул. Оперативникам эту ситуацию я объяснял раз 50. Выгляжу сейчас, наверное, как самый главный злодей», — сказал Касьянов. Суд отправил его под стражу до 5 мая. Вину парень не признает. По версии следствия, Касьянов с двумя друзьями похитил Дружинина 4 марта, когда он гулял с возлюбленной. Его удерживали в квартире и угрожали оружием. Затем силовики задержали фигурантов. Один теперь проходит по делу в качестве свидетеля, третий, предположительно, скрылся.