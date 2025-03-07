«Выгляжу как главный злодей»: обвиняемый в похищении свердловского бойца СВО объяснился

Иван Касьянов одолжил телефон 19-летнему свердловскому бойцу СВО Кириллу Дружинину, за который впоследствии и потребовал 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU заявил обвиняемый.
Потерпевшего Дружинина он назвал своим другом. «Мы знакомы с ним уже лет восемь. Я ему одолжил телефон, а деньги за него он мне потом не вернул. Оперативникам эту ситуацию я объяснял раз 50. Выгляжу сейчас, наверное, как самый главный злодей», — сказал Касьянов.
Суд отправил его под стражу до 5 мая. Вину парень не признает.
По версии следствия, Касьянов с двумя друзьями похитил Дружинина 4 марта, когда он гулял с возлюбленной. Его удерживали в квартире и угрожали оружием. Затем силовики задержали фигурантов. Один теперь проходит по делу в качестве свидетеля, третий, предположительно, скрылся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!