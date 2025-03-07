«Выгляжу как главный злодей»: обвиняемый в похищении свердловского бойца СВО объяснился

Екатеринбуржец требовал с бойца СВО деньги за телефон, который одолжил
© Служба новостей «URA.RU»
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Иван Касьянов не считает себя виновным
Иван Касьянов не считает себя виновным Фото:

Иван Касьянов одолжил телефон 19-летнему свердловскому бойцу СВО Кириллу Дружинину, за который впоследствии и потребовал 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU заявил обвиняемый.

Потерпевшего Дружинина он назвал своим другом. «Мы знакомы с ним уже лет восемь. Я ему одолжил телефон, а деньги за него он мне потом не вернул. Оперативникам эту ситуацию я объяснял раз 50. Выгляжу сейчас, наверное, как самый главный злодей», — сказал Касьянов.

Суд отправил его под стражу до 5 мая. Вину парень не признает.

По версии следствия, Касьянов с двумя друзьями похитил Дружинина 4 марта, когда он гулял с возлюбленной. Его удерживали в квартире и угрожали оружием. Затем силовики задержали фигурантов. Один теперь проходит по делу в качестве свидетеля, третий, предположительно, скрылся.

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Иван Касьянов одолжил телефон 19-летнему свердловскому бойцу СВО Кириллу Дружинину, за который впоследствии и потребовал 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU заявил обвиняемый. Потерпевшего Дружинина он назвал своим другом. «Мы знакомы с ним уже лет восемь. Я ему одолжил телефон, а деньги за него он мне потом не вернул. Оперативникам эту ситуацию я объяснял раз 50. Выгляжу сейчас, наверное, как самый главный злодей», — сказал Касьянов. Суд отправил его под стражу до 5 мая. Вину парень не признает. По версии следствия, Касьянов с двумя друзьями похитил Дружинина 4 марта, когда он гулял с возлюбленной. Его удерживали в квартире и угрожали оружием. Затем силовики задержали фигурантов. Один теперь проходит по делу в качестве свидетеля, третий, предположительно, скрылся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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