В Пермском крае директора обвинили в халатности, повлекшей смерть человека

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Пенсионерка скончалась после нападения собак в Красновишерске
Пенсионерка скончалась после нападения собак в Красновишерске Фото:

Директору муниципального казенного учреждения в Красновишерске предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает telegram-канал СУ СК России по Пермскому краю.

«Директор учреждения не обеспечила своевременное заключение муниципального контракта с подрядной организацией по проведению мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, стерилизации», — сообщает ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерка, на которую в Пермском крае напали собаки, скончалась. Нападение произошло 24 февраля 2025 года в Красновишерске.

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Директору муниципального казенного учреждения в Красновишерске предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает telegram-канал СУ СК России по Пермскому краю. «Директор учреждения не обеспечила своевременное заключение муниципального контракта с подрядной организацией по проведению мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, стерилизации», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерка, на которую в Пермском крае напали собаки, скончалась. Нападение произошло 24 февраля 2025 года в Красновишерске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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