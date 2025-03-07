В Пермском крае директора обвинили в халатности, повлекшей смерть человека

Директору муниципального казенного учреждения в Красновишерске предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает telegram-канал СУ СК России по Пермскому краю.
«Директор учреждения не обеспечила своевременное заключение муниципального контракта с подрядной организацией по проведению мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, стерилизации», — сообщает ведомство.
Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерка, на которую в Пермском крае напали собаки, скончалась. Нападение произошло 24 февраля 2025 года в Красновишерске.
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