05 марта 2025

Пенсионерка, на которую в Пермском крае напали собаки, скончалась

© Служба новостей «URA.RU»
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Недавно состояние женщины ухудшилось
Недавно состояние женщины ухудшилось Фото:

76-летняя женщина, на которую в Красновишерске Пермского края напали собаки, скончалась. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в краевом минздраве.

«К сожалению, несмотря на усилия врачей, пенсионерка скончалась. Это произошло сегодня ночью», — добавили в ведомстве. 

Смерть пенсионерки также подтвердила глава Красновишеского округа. Она выразила соболезнования родным и близким погибшей.

«Врачи больше недели боролись за жизнь Надежды Ивановны. Это большое горе для семьи и для тех, кто знал ее лично», — написала Анна Мельчарик в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что собаки напали на пенсионерку 24 февраля. Они сняли ей скальп и причинили множественные укусы. Женщина была незамедлительно отправлена в больницу. Затем ее состояние ухудшилось.

По словам пермячки знакомой с пострадавшей, она сама же и кормила собак, которые на нее напали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело

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76-летняя женщина, на которую в Красновишерске Пермского края напали собаки, скончалась. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в краевом минздраве. «К сожалению, несмотря на усилия врачей, пенсионерка скончалась. Это произошло сегодня ночью», — добавили в ведомстве.  Смерть пенсионерки также подтвердила глава Красновишеского округа. Она выразила соболезнования родным и близким погибшей. «Врачи больше недели боролись за жизнь Надежды Ивановны. Это большое горе для семьи и для тех, кто знал ее лично», — написала Анна Мельчарик в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что собаки напали на пенсионерку 24 февраля. Они сняли ей скальп и причинили множественные укусы. Женщина была незамедлительно отправлена в больницу. Затем ее состояние ухудшилось. По словам пермячки знакомой с пострадавшей, она сама же и кормила собак, которые на нее напали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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