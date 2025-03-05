Пенсионерка, на которую в Пермском крае напали собаки, скончалась

76-летняя женщина, на которую в Красновишерске Пермского края напали собаки, скончалась. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в краевом минздраве.
«К сожалению, несмотря на усилия врачей, пенсионерка скончалась. Это произошло сегодня ночью», — добавили в ведомстве.
Смерть пенсионерки также подтвердила глава Красновишеского округа. Она выразила соболезнования родным и близким погибшей.
«Врачи больше недели боролись за жизнь Надежды Ивановны. Это большое горе для семьи и для тех, кто знал ее лично», — написала Анна Мельчарик в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что собаки напали на пенсионерку 24 февраля. Они сняли ей скальп и причинили множественные укусы. Женщина была незамедлительно отправлена в больницу. Затем ее состояние ухудшилось.
По словам пермячки знакомой с пострадавшей, она сама же и кормила собак, которые на нее напали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело
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