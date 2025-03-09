Пермячки избавляются от подарков, полученных на 8 марта

Не всем пермячкам понравились подарки на 8 Марта
Жительницы Перми пытаются избавиться от подарков, полученных на 8 Марта. В их числе — сертификаты. Некоторые из них уже выставлены на сайтах бесплатных объявлений.
«Сертификат номиналом 10 000 рублей, продаю за 8500 рублей», — сообщается в одном из предложений о продаже. В основном пермячки пытаются избавиться от сертификатов в сети парфюмерных магазинов и косметики.
Ранее URA.RU сообщало, как вернуть в магазин ненужный подарочный сертификат. Для возврата денег необходимо подать заявление в магазин, где он был приобретен.
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