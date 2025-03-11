Пермяки ринулись оформлять землю и гаражи по упрощенной схеме

Пермский край — лидер по реализации закона о «гаражной амнистии» среди регионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Оформить гараж и землю можно будет до 1 сентября 2026 года
Оформить гараж и землю можно будет до 1 сентября 2026 года Фото:

Пермский край является одним из пяти субъектов страны с наибольшим количеством оформленных земельных участков под гаражами по закону о «гаражной амнистии». Об этом сообщает Управление Росреестра по Пермскому краю на странице в социальной сети «Вконтакте».

«Если в первый год реализации закона о „гаражной амнистии“ в Пермском крае было оформлено в собственность 3 475 земельных участков, то в 2024 году зарегистрировано уже 5 517. С начала действия закона в сентябре 2021 года до февраля 2025 года оформлены права на 13 271 земельный участок», — сообщает ведомство.

Воспользоваться «гаражной амнистией» можно, если гараж является капитальным, построен до 29 января 2004 года и не признан самовольной постройкой. Оформить гараж и землю под ним можно будет до 1 сентября 2026 года.

Ранее URA.RU рассказывало, зачем в России упростили оформление гаражей в собственность. За три года россияне оформили по упрощенной схеме 469 тысяч гаражей. 

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Пермский край является одним из пяти субъектов страны с наибольшим количеством оформленных земельных участков под гаражами по закону о «гаражной амнистии». Об этом сообщает Управление Росреестра по Пермскому краю на странице в социальной сети «Вконтакте». «Если в первый год реализации закона о „гаражной амнистии“ в Пермском крае было оформлено в собственность 3 475 земельных участков, то в 2024 году зарегистрировано уже 5 517. С начала действия закона в сентябре 2021 года до февраля 2025 года оформлены права на 13 271 земельный участок», — сообщает ведомство. Воспользоваться «гаражной амнистией» можно, если гараж является капитальным, построен до 29 января 2004 года и не признан самовольной постройкой. Оформить гараж и землю под ним можно будет до 1 сентября 2026 года. Ранее URA.RU рассказывало, зачем в России упростили оформление гаражей в собственность. За три года россияне оформили по упрощенной схеме 469 тысяч гаражей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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