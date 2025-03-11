Пермяки ринулись оформлять землю и гаражи по упрощенной схеме

Пермский край является одним из пяти субъектов страны с наибольшим количеством оформленных земельных участков под гаражами по закону о «гаражной амнистии». Об этом сообщает Управление Росреестра по Пермскому краю на странице в социальной сети «Вконтакте».
«Если в первый год реализации закона о „гаражной амнистии“ в Пермском крае было оформлено в собственность 3 475 земельных участков, то в 2024 году зарегистрировано уже 5 517. С начала действия закона в сентябре 2021 года до февраля 2025 года оформлены права на 13 271 земельный участок», — сообщает ведомство.
Воспользоваться «гаражной амнистией» можно, если гараж является капитальным, построен до 29 января 2004 года и не признан самовольной постройкой. Оформить гараж и землю под ним можно будет до 1 сентября 2026 года.
Ранее URA.RU рассказывало, зачем в России упростили оформление гаражей в собственность. За три года россияне оформили по упрощенной схеме 469 тысяч гаражей.
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