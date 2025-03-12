В Чусовом вынесли приговор экс-руководству ИК-10, где нашли осужденного с отрезанной головой

В городе Чусовой Пермского края суд вынес решение по уголовным в отношении бывшего руководства исправительной колонии №10. Экс-начальник колонии Константин Макидон получил условный срок, а его зам Владислав Коваленко — реальный. Об этом URA.RU рассказала судья Чусовского городского суда Татьяна Маркаганова, которая рассматривала уголовные дела.
«Приговор в отношении Коваленко постановлен 12 марта. Он признан виновным по ч. 5 ст. 33 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ („Пособничество в растрате денежных средств, вверенных виновному, совершенном с использованием своего служебного положения“), а также в получении должностным взятки в размере 120 тыс. рублей. Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима и назначил штраф в размере 1,2 млн рублей», — пояснила Маркаганова. Кроме этого, Коваленко лишен специального звания «подполковник внутренних войск» и права занимать должности в органах ФСИН.
Как установил суд, Коваленко «в силу своих должностных обязанностей» выступил в роли пособника в совершении растраты, которую совершил Макидон. С территории ИК-10 вывозилась неучтенная продукция деревообработки, а затем передавалась в качестве дара третьим лицам. Своими действиями Макидон и Коваленко причинили колонии ущерб в размере более 2 млн рублей. Противоправные действия, совершенные экс-руководством ИК-10 вскрылись в декабре 2022 года, а в январе новым начальником колонии стал Михаил Пушин.
Макидон ранее заключил досудебное соглашение. 15 ноября 2024 года суд Чусового приговорил его к трем годам условно. Коваленко свою вину не признал и заявил о намерении обжаловать приговор, заключила Маркаганова.
Исправительная колония строгого режима №10 расположена в поселке Всесвятская близ Чусового. В разное время на территории исправучреждения произошло несколько громких происшествий, связанных с осужденными. В 2021 году лица, отбывающие наказание в ИК-10 в знак протеста против действий администрации колонии вогнали в себя гвозди. Спустя год один из осужденных совершил суицид, еще один был найден на территории промзоны с отрезанной головой. Тогда на происшествие обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин.
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