В небе над Киевом был замечен НЛО
В Киеве на Украине на видео попал неопознанный летающий объект. Кадры НЛО стали появляться в украинских telegram-каналах.
«Киев. Заявлено как метеорит», — пишет telegram-канал «Инсайдер ЮА». Там же было опубликовано видео, на котором видно летящий объект. Власти Украины пока не давали комментарий по этой теме.
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