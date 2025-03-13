НЛО в Киеве засняли вблизи. Видео

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В небе над Киевом был замечен НЛО
В небе над Киевом был замечен НЛО Фото:

В Киеве на Украине на видео попал неопознанный летающий объект. Кадры НЛО стали появляться в украинских telegram-каналах.

«Киев. Заявлено как метеорит», — пишет telegram-канал «Инсайдер ЮА». Там же было опубликовано видео, на котором видно летящий объект. Власти Украины пока не давали комментарий по этой теме.

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В Киеве на Украине на видео попал неопознанный летающий объект. Кадры НЛО стали появляться в украинских telegram-каналах. «Киев. Заявлено как метеорит», — пишет telegram-канал «Инсайдер ЮА». Там же было опубликовано видео, на котором видно летящий объект. Власти Украины пока не давали комментарий по этой теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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