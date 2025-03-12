Челябинцы раскупили билеты на концерт Булановой

Концерт Булановой пройдет в конгресс-холле Центра Международной торговли (архивное фото)
В Челябинске проданы все билеты на юбилейный концерт Татьяны Булановой, который состоится 4 апреля. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. Купить билеты через электронный сервис уже нельзя.
На концерте челябинцы услышат все самые известные песни Булановой, включая «Мой ненаглядный», «Не плачь» и «Ясный мой свет». Организаторы обещают живое исполнение и уютную атмосферу.
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