12 марта 2025

Челябинцы раскупили билеты на концерт Булановой

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Булановой пройдет в конгресс-холле Центра Международной торговли (архивное фото)
Концерт Булановой пройдет в конгресс-холле Центра Международной торговли (архивное фото) Фото:

В Челябинске проданы все билеты на юбилейный концерт Татьяны Булановой, который состоится 4 апреля. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. Купить билеты через электронный сервис уже нельзя.

На концерте челябинцы услышат все самые известные песни Булановой, включая «Мой ненаглядный», «Не плачь» и «Ясный мой свет». Организаторы обещают живое исполнение и уютную атмосферу.

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В Челябинске проданы все билеты на юбилейный концерт Татьяны Булановой, который состоится 4 апреля. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. Купить билеты через электронный сервис уже нельзя. На концерте челябинцы услышат все самые известные песни Булановой, включая «Мой ненаглядный», «Не плачь» и «Ясный мой свет». Организаторы обещают живое исполнение и уютную атмосферу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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