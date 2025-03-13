Водителей из Перми зовут ездить в Татарстан за 440 тысяч рублей

Логистическая компания из Татарстана набирает водителей из Перми на автомобили «КАМАЗ» на маршрут Набережные Челны — Пермь — Набережные Челны. За один «круг» обещают платить 20 000 рублей. За вахту в 60 смен можно заработать до 440 000 рублей.
«Набираем водителей на постоянные маршруты Набережные Челны — Пермь — Набережные Челны. Оплата — 20 000 рублей за круг и 2 000 рублей суточные. Необходимо работать на автомобилях „КАМАЗ“. Оплата — до 220 000 рублей в месяц», — говорится в описании вакансии на сайте бесплатных объявлений.
Работодатель предлагает бесплатную униформу, проживание и обучение. Компенсируется также проезд до места работы.
Ранее URA.RU сообщало, что жителям Пермского края предлагают работу на заводе по производству автомобильных двигателей в Набережных Челнах. За вахту в 90 смен можно заработать от 330 тысяч рублей.
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