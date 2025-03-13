Водителей из Перми зовут ездить в Татарстан за 440 тысяч рублей

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За один «круг» туда и обратно обещают платить 20 тысяч рублей и суточные
За один «круг» туда и обратно обещают платить 20 тысяч рублей и суточные Фото:

Логистическая компания из Татарстана набирает водителей из Перми на автомобили «КАМАЗ» на маршрут Набережные Челны — Пермь — Набережные Челны. За один «круг» обещают платить 20 000 рублей. За вахту в 60 смен можно заработать до 440 000 рублей.

«Набираем водителей на постоянные маршруты Набережные Челны — Пермь — Набережные Челны. Оплата — 20 000 рублей за круг и 2 000 рублей суточные. Необходимо работать на автомобилях „КАМАЗ“. Оплата — до 220 000 рублей в месяц», — говорится в описании вакансии на сайте бесплатных объявлений.

Работодатель предлагает бесплатную униформу, проживание и обучение. Компенсируется также проезд до места работы.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям Пермского края предлагают работу на заводе по производству автомобильных двигателей в Набережных Челнах. За вахту в 90 смен можно заработать от 330 тысяч рублей. 

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Логистическая компания из Татарстана набирает водителей из Перми на автомобили «КАМАЗ» на маршрут Набережные Челны — Пермь — Набережные Челны. За один «круг» обещают платить 20 000 рублей. За вахту в 60 смен можно заработать до 440 000 рублей. «Набираем водителей на постоянные маршруты Набережные Челны — Пермь — Набережные Челны. Оплата — 20 000 рублей за круг и 2 000 рублей суточные. Необходимо работать на автомобилях „КАМАЗ“. Оплата — до 220 000 рублей в месяц», — говорится в описании вакансии на сайте бесплатных объявлений. Работодатель предлагает бесплатную униформу, проживание и обучение. Компенсируется также проезд до места работы. Ранее URA.RU сообщало, что жителям Пермского края предлагают работу на заводе по производству автомобильных двигателей в Набережных Челнах. За вахту в 90 смен можно заработать от 330 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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